沪综指小幅收升 PMI数据持续回暖市场反应平淡

路透北京7月1日 - 中国股市沪综指周二小幅收升，今日公布的6月官方制造业PMI续升并创下六个月高点，但市场反应平淡，继续窄幅震荡整理。分析师指出，若后期经济稳增长的压力依然较大，大盘反弹力度将有限。

沪综指.SSEC收报2,050.381点，涨2.054点或0.10%，上证A股今日成交834亿元人民币，上交易日为799亿元。

“今天就是温和整理，今天公布的6月官方制造业PMI印证了经济处于短期回升的阶段，对市场预期的影响也比较温和。”信达证券策略分析师艾宜表示。

中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

针对银行存贷比计算口径调整的消息，信达证券分析师胡佳妮指出，理论上银行的放贷能力有所增强，对银行股形成利好，但此次存贷比的调整幅度较小，未及之前市场预期。

银监会周一称，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，仅对人民币业务实施存贷比监管考核。存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款等；同时，银行对企业、个人发行的大额可转让存单（CD）等将计入存贷比分母（存款）计算口径。[nL4S0PB2X1]

新股方面,今日在上交所挂牌上市的依顿电子(603328.SS)再度上演“秒停”，收报22.05元，涨44.02%；此前几日上市的新股继续一字涨停至收市。

沪深300指数.CSI300收报2,164.556点，跌0.03%；沪深300指数期货主力7月合约CIFN4尾盘报2,155.6点，涨0.08%，成交497,488手。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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