中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席

路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。

他在国务院新闻办举行的新闻发布会上指出，中国证监会非常愿意在国际协议框架下推进双向对等开放，也愿意在此框架下推进中国资本市场进一步扩大对外开放。中国资本市场沿着市场化、法治化、国际化的改革方向是不会改变的。

“A股纳入MSCI指数这个事，我们一直是乐见其成，我们是欢迎的。”方星海称，中国证监会跟MSCI讨论这个问题的过程中对方的部分诉求，跟中国资本市场的改革开放方向是完全一致的，证监会会坚决予以推进，但推进的节奏是由中国市场本身的发展所决定。

他表示，A股是否纳入MSCI指数，决定权首先在MSCI，也是MSCI的一个商业决策，中方愿意和MSCI共同讨论这件事；但对于今年能不能纳入，“我们无法判断”。

“不管它是不是纳入，中国股票市场，甚至包括我们整个资本市场沿着市场化、法治化、国际化的改革方向是不会改变的，改革开放的节奏也不会因为MSCI是否纳入A股指数而改变，”他说。

针对去年黑色系商品期货价格大幅波动的情况，方星海认为，监管的总体理念是市场不需要虚高的交易量，要在定价功能发挥上予以重视，并推出更多措施，比如引进更多的产业客户，使得定价的质量更高。今年计划推出农产品期权交易等新品种，使市场上有更多的产品，并引进境外的产业客户参与国内期货市场交易。（完）

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