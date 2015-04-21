中国证券法修订草案已提请全国人大一审 IPO申请由证交所审核

路透上海4月21日 - 据中国证券报周二报道，《证券法》修订草案周一提请全国人大常委会一审。修订草案首次从法律层面明确了股票发行(IPO)注册的申请条件和注册程序，确立了股票发行注册的法律制度。

草案明确取消现行的股票发行由证监会发审委审核的制度，规定公开发行股票并拟在证券交易所上市交易的，由证券交易所负责对注册文件的齐备性、一致性、可理解性进行审核。交易所出具同意意见的，应当向证券监管机构报送注册文件和审核意见，证券监管机构10日内没有提出异议的，注册生效。

草案还修改了发行条件，取消发行人财务状况及持续盈利能力等盈利性要求，规定发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内没有犯罪记录，发行人具有符合法律规定的公司组织机构、最近三年财务会计报告被出具为标准无保留意见的，可以申请注册。

此外，草案还对发行人、保荐人、证券服务机构及其从业人员、负责承销的证券经营机构等参与各方的责任做了详细要求；规定了向合格投资者发行、众筹发行、小额发行、实施股权激励计划或员工持股计划等豁免注册的情形；并拟建立股票转售限制制度。

全国人大财经委副主任委员吴晓灵在就证券法修订草案进行说明时表示，现行的证券法存在证券发行管制过多过严，发行方式单一；证券范围过窄，市场层次单一；市场约束机制不健全，对投资者保护不力等不适应证券市场发展新形势的内容。

她指出，推进股票发行注册制改革，其本质是以信息披露为中心，由市场参与各方对发行人的资产质量、投资价值作出判断，发挥市场在资源配置中的决定性作用。

“考虑到股票发行注册制改革是当前证券市场改革的重点和难点，而对于将发行注册制适用范围扩大到公司信用类债券及其他证券，条件是否成熟，还需要进一步研究。”吴晓灵说，为确保注册制改革顺利推出，减少争议，修订草案规定股票发行实行注册制，维持债券及其他证券发行实行核准制。

在2005年10月经过较大修订之后，《证券法》时隔10年再度大修。周一提请全国人大常委会审议的证券法修订草案共338条，其中新增122条、修改185条、删除22条。吴晓灵此前曾表示，证券法4月提交全国人大一审，争取10月完成三审。

尽管此前市场对注册制已有较多传闻，但本次提请审议的证券法修订草案是首次明确公开发行股票并拟在证券交易所上市交易的，由证券交易所负责对注册文件进行审核。

值得注意的是，草案还说明，注册生效不表明国务院证券监督管理机构对股票的投资价值或者投资收益作出实质性判断或者保证，也不表明国务院证券监督管理机构对注册文件的真实性、准确性、完整性作出保证。

**券商可以是合伙企业**

现金分红不足一直是中国股市的一大难题。为解决这一问题，草案明确，在尊重公司自治的前提下，要求上市公司在章程中明确现金分红的具体安排和决策程序。上市公司当年税后利润，在弥补亏损及提取法定公积金后有盈余的，应按照公司章程的规定分配现金股利。

在“证券经营机构”一章，草案明确提出“证券合伙企业”的概念，这就意味着将允许设立合伙制的证券企业。草案规定了证券公司、证券合伙企业经营草案规定的证券业务之一的，注册资本或者出资额最低限额为3,000万元人民币。

“证券业的核心资产是人，通过合伙制方式不仅能够留住人才，更能够打造出如高盛这样的‘百年老店’。”英大证券首席经济学家李大霄说。

近年来，关于证券从业人员能否直接入市的问题一直是市场关注的热点。此次，证券法草案明确证券从业人员可以买卖股票，但也作出了相应的规范。

根据草案，证券经营机构、证券交易场所和证券登记结算机构的从业人员、国务院证券监督管理机构的工作人员以及其他证券从业人员，应当事先向其所在单位申报本人及配偶证券账户，并在买卖完成后三日内申报买卖情况。

在长期讨论“国际板”问题未果之后，此次公布的草案中有四个条款专门对境外企业在境内上市作出了相关规定。这些条款内容涉及境外发行人所在国家或地区的证券法律和监管制度，在境内上市的信息披露要求、财务会计报告要求以及证券登记结算方面的要求等。

分析人士认为，这未必意味着“国际板”一定会开启，但确实为境外企业在境内上市预留了必要的法律空间。

**宽进严罚**

证券法在放宽审核条件的同时，亦加大了对违法行为的处罚力度。根据草案，如果发行人在招股说明书中“隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容”，尚未发行证券的，处以100万元以上1,000万元以下的罚款，而现行处罚最高标准只有60万元；已经发行证券的，处以非法所募资金金额2%以上10%以下的罚款，现行最高标准为5%。

草案新增条款禁止跨市场操纵行为，防止在衍生品市场和现货市场之间进行价格操纵。禁止的行为主要包括：为了在衍生品交易中获得不正当利益，通过拉抬、打压或者锁定等手段，影响衍生品基础资产市场价格的行为；为了在衍生品基础资产交易中获得不正当利益，通过拉抬、打压或者锁定手段，影响衍生品市场价格的行为。

草案还规定，因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券经营机构、证券服务机构以及国务院证券监督管理机构认可的投资者保护机构可以就赔偿事宜与投资者达成协议，予以先期赔付。

这意味着，遭遇上市公司造假的投资者在民事诉讼之外多了一条维权渠道，可以通过投资者保护机构获得赔偿，之后可以继续通过民事诉讼追偿。

由于缺乏集体诉讼制度，股民索赔一直是一大难题。草案规定，投资者提起虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券民事赔偿诉讼时，当事人一方人数众多的，可以依法推选代表人进行诉讼。国务院证券监督管理机构认可的投资者保护机构可以作为代表人参加诉讼或者清算程序。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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