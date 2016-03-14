沪综指放量收升1.8% 证监会主席首次公开表态提振市场信心

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京3月14日 - 中国股市沪综指周一放量收升1.8%。分析师指出，受周末证监会主席公开表态影响，今天大盘高开高走，量能明显放大。创业板大涨有效激活市场人气，盘中个股普涨。同时大盘前期的缩量回调令做空力量得到极大消化，短期资金结合外部环境利好，参与活跃度明显提升。
沪综指.SSEC收报2,859.499点，涨49.192点或1.76%。上证A股今日成交2,019亿元人民币，上日为1,280亿元。
“午后回落一个是涨得太多了，另外前期市场情绪比较低迷，一旦上涨就引发抛盘出来。”方正证券策略分析师陈敏指出，但盘中回调难以影响短期上涨势头。
他并表示，周末央行和证监会在“两会”新闻发布会上的表态，部分消除和减弱了影响后市的不确定性因素，对稳定市场预期、提振市场信心起到积极作用。
中国证监会主席刘士余周六表示，股票发行注册制改革肯定会推进，但不可单兵突进；去年入市维稳的中国证券金融股份公司(中证金)较长时间内不会退出，而未来几年则不会再推出熔断机制。作为他走马上任证监会主席尚未满月后的“首秀”，其表态并未让市场感到意外。
中国央行行长周小川周六表示，比较稳健的货币政策配合其他宏观调控措施，就可以实现经济增长目标；除非国际、国内发生重大风险事件，中国无须采用过度的货币政策刺激，也不会倚重汇率贬值来提高出口竞争力。
创业板指数收涨4.56%，两市共约百只个股收报涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,065.69点，涨1.57%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,042.0点，涨1.90%，成交21,773手。130亿元额度的沪股通净买入7.05亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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