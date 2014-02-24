中国股市拖累亚股走低 美元指数上涨

* G20会议追求更快的全球经济增长目标

* 美元指数上扬，上周录得三周来首次周线上涨

* 乌克兰局势取得明显进展，平息部分担忧

路透东京2月24日 -亚洲股市周一下跌而美元走坚，投资者忽视20国集团(G20)促进全球经济更快增长的最新承诺，关注点转向美国联邦储备委员会(美联储)撤出刺激政策的影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%。日本股市日经指数.N225上涨0.1%，缩减稍早涨幅。

“市场将走向何方，我们目前还不清楚，”瑞士信贷驻东京股票现货销售部门主管Stefan Worrall称。

中国内地股市跌至两周低位，拖累港股下滑。分析师指出，房地产股因近期少数银行暂停房贷及市场对今年房价担忧而大幅下挫，加剧了大盘的调整势头。

美股周五小幅收低，受累于期权到期相关交易。

G20悉尼会议达成经济增长目标共识，争取未来五年将全球经济产出额提高逾2万亿(兆)美元，同时在全球创造出数千万个新的就业岗位，显示他们乐观认为危机期间最严厉的撙节阶段已经过去。

公报承认新兴国家的忧虑，美联储将考虑撤出货币刺激政策的影响。撤出举措已导致资本从一些新兴国家大量外逃。

不过，上周公布的美联储上次会议记录显示，决策者们普遍“预计美国经济将在未来数个季度以温和步伐扩张，”意味目前将继续保持缩减速度。

“无人不切实际地期望新兴国家将得到安慰，而此后他们可能更容易受到坏消息的影响，”CitiFX10国集团(G10)货币策略部主管Steven Englander称。

“同样，缩减刺激的通行证可能略利好美元，”Englander并指出。

美元指数小升，此前录得三周来首次周线升幅。美元指数.DXY上升约0.1%至80.278，脱离上周三所及的去年底以来低点79.927。

美元兑日圆日内持稳，报102.49日圆，周五触及的三周高位102.82不远。

欧元兑日圆下滑约0.1%至140.74，周五触及1月24日来最高141.26。

因日本央行料将采取更多宽松举措，日圆可能仍承压。

上周的路透调查显示，随着日本首相安倍晋三推出的刺激战略的效应渐失势头，日本央行料在今年夏季前进一步放宽政策，以提振经济摆脱通缩。

欧元兑美元日内近持平，报1.3736，距离上周三触及的1月2日以来最高点1.3773不远。

乌克兰的动荡局势在周末似乎有了收尾，令欧元受到支撑。乌克兰议会周六最终投票罢免了总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)。这一转变或令乌克兰离开俄罗斯并靠向欧盟。

投资者等待周五将公布的欧元区通胀数据，以研判欧洲央行是否仍有余地在下一次的3月6日会议上放宽货币政策。

“数据越弱，有关欧洲央行可能采取额外行动的揣测就会越发升温，”Brown Brothers Harriman的首席全球外汇策略师Marc Chandler在研究报告中指出。

“重点是，在数据、欧洲央行会议和3月7日的美国就业报告间，存在足够的事件风险，可能阻碍欧元强劲上涨，”Chandler表示。

大宗商品方面，美国原油期货上涨0.3%至每桶102.52美元，此前录得连续六周涨势；布兰特原油期货升0.2%至每桶110.05美元。

不过伦敦期铜大幅下挫约1.3%至每吨7,065美元，因市场仍担心美联储缩减购债的影响，以及中国黯淡的增长前景。

现货金跌约0.1%至每盎司1,321.08美元，此前连续三周上涨。(完)

(编译 李春喜/许娜/石冠兰/杜明霞/高琦/朱晓军；审校 张涛/艾茂林/张若琪/侯向明)

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