中国股市持续走弱拖累亚股 乌克兰情势仍构成风险

* 美股虽收高，但中国股市走疲拖累亚股

* 美股连续第五个交易日上扬，受财报喜讯支撑

* 乌克兰紧张情势仍被视为一项风险

* 日圆兑美元跌至两周低点，日本贸易数据欠佳

路透东京4月22日 -受流动性及企业获利疑虑打击，中国股市持续走弱，连带拖累其他亚洲股市周二走势，无视美国股市连续第五日上扬。

虽然日股日经指数.N225勉强维持小涨，日内上扬0.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS几近持平，接近本月稍早触及的六个月高位。

香港恒生国企指数.HSCE跌1%至近四周低点。这影响到其他亚洲市场，促使投资者忽略标普500指数.SPX录得10月以来最长连涨纪录。

“今天市场有些疲弱，”东北证券驻上海分析师杜长春表示。“我的看法不那么乐观，我认为上涨空间不大，目前仍在调整期。”

沪综指.SSEC周二几乎持平在2,063.5点左右，上日跌1.5%。

对中国可能大举供股的担忧之前冲击中国股市。中国证监会上周五公布28家拟上市企业招股书申报稿，标志着IPO重新启动。

长城汽车(2333.HK)、比亚迪(1211.HK)、中国航空(0753.HK)等中资企业过去一周均公布疲弱业绩或财测，导致对中国经济放缓的担忧加剧。

同时投资者仍认为乌克兰紧张情势是风险偏好的威胁，虽然本周这些威胁看似对日圆等避险货币以及其他市场的影响减少。

“我认为不会有军事冲突，但是随着乌克兰总统选举临近(5月25日)，紧张情势可能会升级，股价会有遭遇冲击的阶段。”东京大和住银投信投资顾问首席策略师门司总一郎称。

周六枪击造成至少三人死亡后，华盛顿和莫斯科方面都继续施压对方确保紧张情势缓解。

华盛顿威胁俄罗斯若不在“数日内”实施上周达成的协议，则会实施新的制裁。

油价受到乌克兰担忧的支撑。美国原油期货报每桶104.29美元，接近周四所创的六周高位104.99美元。

**日本贸易数据**

日圆兑美元仍徘徊在近两周低位，继续受到日本贸易数据的拖累。周一发布的报告显示，日本3月出口疲软，并且截至3月末财年的贸易逆差创纪录。

美元/日圆报102.65，接近周一高点102.71，该水准为4月8日以来最高。

欧元/美元交投于1.3793，也接近两周低点，此前欧洲央行官员表达了对欧元汇率走强的担忧，称这可能有损欧元区萌芽中的复苏进程。

人民币/美元离岸汇率触及14个月新低6.2335元人民币，因市场担忧中国经济放缓，并且中国政府自2月开始打压对于人民币汇率走向的单边押注。

黄金价格跌至近三周低点，因资金急速撤出全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust。（完）

(编译/审校 蔡美珍/李爽/田建华/高琦/张明钧)

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