中国A股估值倍数低且资产负债状况良好 对外资具吸引力--基金

路透香港6月12日 - 中港股市双向投资机制--沪港通可望于今年10月开通，基金经理认为，A股估值倍数低且资产负债状况良好，对外资具吸引力。

德盛安联大中华股票团队主管锺秀霞周四在一项研讨会上称，过去数年A股市场表现欠佳，与本土投资者舍弃权重股而一窝蜂投资细价股有关。随着沪港通的推出，外资可以利用QFII（合格境外机构投资者）以外渠道进场购买A股，以A股目前低估值倍数，而资产负债状况良好又有合理增长，相信对外资来说具有一定吸引力。

研讨会主办单位Morningstar即场进行调查显示，逾半基金经理或投资界代表认为中国股票值得一看，因最坏情况已经过去；四成人士则会寻找中国以外的投资机会。

锺秀霞称，由于中国经济相对疲弱，加上未来一段时间仍需消化过度投资产生影响，预期中国股市短期表现窄幅上落，长远仍需要改革来提升生产力和效率。她并认为，若要捕捉中国周期性增长，应投资于环保、清洁能源以及科技板块，但须“多做功课”，选择价格合理的股票进场。

“过去数年投资者投资中国理念类同，一窝蜂购买类似板块，未理会价格水平是否合适。”她说。

同一场合上，安本资产管理(ADN.L)中国及香港股票部主管姚鸿耀称，中国企业管治问题仍然令人担忧，安本每年访问的公司，八成为中国企业，他形容“愈见得多，愈是吓怕”，例如国企对股价并不着紧，民企对股价则过于紧张，因此最好是投资香港的公司，因香港市场规则历史较长且达国际水平，与一些跨国企业相比又拥有更广泛的中国业务。

他并称，看好中国的消费行业，尤其是中产阶层消费力和需求不容忽视，一些专注物业投资的房地产公司，例如太古地产(1972.HK)，是很好的消费概念股。

麦格理亚洲上市股票部高级投资组合经理Sam le Cornu亦指出，中国股票市盈率处于历史最低水平，为增加投资仓位有利时机。他说，“中国降低银行存款准备金率短期可为市场注入流动性，对股市有利，如果企业盈利能够得到改善，相信可以扭转过去六个月市场负面情绪。”

他并称，该行在过去数年一直增持医药和非必需消费行业，不会购入银行，目的在于追求高于GDP增长的回报，而非与GDP增长一样水平的回报。（完）

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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