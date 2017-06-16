沪综指缩量小幅收跌 交投淡静金融股尾盘跳水拖累大盘

路透北京6月16日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌。分析师指出，今日大盘低开后窄幅整理交投淡静，成交保持地量水平，今日题材股和成长股表现较活跃，环保、新区、新能源汽车等板块涨幅居前，本周持续调整的金融股尾盘小幅跳水，对指数形成拖累，预计短期股指续维持缩量整理格局。

沪综指.SSEC收报3,123.17点，跌9.32点或0.30%，本周该指数累计下跌1.12%；今日上海A股成交额为1,491亿元人民币，上日为1,710亿元。

“市场成交保持地量，表明投资者交易亿元不强，使得大盘全天在一个窄幅空间里进行波动。”国盛证券分析师刘旻说，预计短期市场仍将持续较低的交易量水平。

他认为，成长股自上一轮行情结束以来处于持续调整过程中，但其行业基本面仍然保持良好的增长率和成长性。部分成长股板块的市盈率已经低至上一轮行情起动前的水平，其中长期投资价值已经非常明显。

同时，自大盘上一轮行情结束以来，市场热点经历了从周期性板块向大消费板块的转变，其中大盘蓝筹股始终是市场上涨主力，这使得蓝筹股的估值被抬高，市场存在热点转换的客观需求。而成长股经过长期调整之后，其估值已具有较大吸引力，成为吸引资金的主要原因。

今日恒大高新(002591.SZ)、智能自控(002877.SZ)涨停报收。今天上证银行股指数收跌0.06%，建设银行(601939.SS)收跌0.65%，江苏银行(600919.SS)收跌1.19%。

沪深300指数.CSI300报3,518.76点，跌0.28%；沪深300指数期货主力7月合约收盘报3,488.0点，跌0.39%，成交12,379手。沪股通和深股通分别净卖出6.53亿元和净卖出4.89亿元。（完）