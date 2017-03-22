沪综指小幅收跌终结二连涨 银行股和周期股领跌

路透北京3月22日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌，终结连二日升势。分析师指出，受海外市场冲击，今天大盘低开后震幅加大，银行股和周期股领跌；本轮行情A股相对海外市场涨幅较小，整体估值水平的安全边际较高，料后市调整幅度不大。

沪综指.SSEC收报3,245.22点，跌16.39点或0.50%；今日上海A股成交2,443亿元人民币，上日2,189亿元。

“昨夜美元、美股包括国际大宗商品调整比较厉害，短期A股还是有点受这个影响，市场情绪还是有波动。”国都证券分析师肖世俊称。

他并表示，因美国总统特朗普政策落地面临考验，全球经济仍有较强不确定性，市场对下半年国内经济走势仍有担忧。加之本轮A股上涨时间长、幅度大，估值水平适当回调应属正常；目前周期股不具备连续上涨的持续性，短期走强动力不足。

上证银行股指数.SSEBKI收跌1.3%，中南建设(000961.SZ)跌停报收，杭州银行(600926.SS)收跌2.88%。

美股周二大跌，因投资者担忧，特朗普在兑现其减税承诺时将遭遇重重困难，在国会对关键医保议案进行投票前，市场紧张情绪加重。特朗普的减税承诺提振股市近几月屡创新高。标普500指数和道琼工业指数跌幅均超过1%，为11月特朗普胜选前以来的表现最差的一天。标普金融指数.SPSY骤降2.87%，创下6月来最大单日跌幅。

沪深300指数.CSI300收报3,450.05点，跌0.47%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,421.4点，跌0.17%，成交15,137手。沪股通和深股通分别净买入0.12亿元和净买入6.41亿元。（完）