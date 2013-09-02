上市公司上半年净利同比增11% 银行股仍是定海神针--报载

路透上海9月2日 - 据上海证券报周一报导，至8月底，中国2,489家上市公司半年报出齐。这份“期中答卷”的成绩定格为“略有增幅”：全体上市公司营业收入同比增长8.54%至127,962亿元人民币，净利润同比增11.15%至11,428亿元，其中银行板块依旧是上市公司整体业绩的“定海神针”。

这一数据，虽不及2010、2011年同比两成以上的业绩增速，但已强于去年上半年上市公司整体业绩下滑1.5%的情况。不过，在刨除金融类公司及“两桶油”（中石油(601857.SS)和中石化(600028.SS)）后，剩余2,435家上市公司的表现只能说是差强人意。上半年共实现净利润3,733.14亿元，同比增长4.60%。

报导称，值得注意的是，在最后发布半年报的大蓝筹中，中国中铁(601390.SS)、中国铁建(601186.SS)等均因基建兴起而取得了明显的业绩增长。上下游相关行业也在“弱复苏”中出现了一点亮色。

对于下半年情况，截至8月31日，沪深两市共有941家上市公司预告了前三季度业绩状况，因业绩改善或提高而“报喜”（未包含续盈）的共有437家，占比为46.4%。与此相对比，另有364家公司因业绩下滑或亏损而“报忧”，其中64家首亏、81家续亏。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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