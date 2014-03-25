中国股市风格转换加快 但反弹难持续--中信证券

路透北京3月25日 -中国最大券商--中信证券(600030.SS)周二发布报告认为，证监会出台的一揽子方案加快了市场风格转换，对大盘指数有短期维稳效果，却难改其中期趋势；而宏观稳增长政策对基本面预期改善而言依然是望梅止渴，因此本轮市场反弹的持续性不强。

报告分析称，政策预期波动较大，人民币持续贬值和宏观流动性趋紧是市场短期波动加剧的主要原因。上周五市场大涨主要受证监会出台相关制度调整和市场对宏观稳增长政策出台的预期提升的影响，而前者可能的正面影响被市场放大。

“整体上，本轮市场反弹的持续性不强。展望中期，基本面预期向下，信用风险阴霾难散，宏观流动性趋紧，IPO重启与创业板再融资将逐渐兑现，并压制市场。”报告称。

报告认为，虽然数据显示经济已超预期下行并将持续，但决策层对经济下行容忍程度的提升，加上年内存量稳增长政策的储备，拉长了经济观察窗口期。

报告预计国内政策短期难以全面转向稳增长，存量稳增长政策节奏加快与以长带短的政策对冲将是主流，随着经济进一步下行，政策全面转向具体时点可能6月中旬，最早也需等到4月底至5月初。

报告并称，虽然实体经济增长放缓的状况下实际货币需求将有所下降，但是一方面，通胀的上行将使得名义货币需求下行幅度有限，另一方面货币供给将受到货币乘数与基础货币双重负面冲击，宏观流动性收紧显现。

其分析认为，在目前房地产再融资放开，市场频有稳增长政策可能出台的传闻、宏观流动开始呈现收紧态势的背景下下，证监会一揽子改革政策将进一步推动市场风格转换和短期结构性机会。但总体来看，证监会的一揽子改革政策难以推动大盘趋势上行。

中国股市沪综指.SSEC周一连续第二个交易日收升。有关京津冀一体化的消息提振相关地域地产板块和其他个股上扬，银行股亦维持高位震荡。分析师指出，短期市场将呈现反复震荡，政策预期的变化将决定大盘后期走势。 （完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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