焦点：中国A股悄然越过“牛熊分界线” 平衡市被打破但难言牛市

2015年8月26日，上海一家券商营业部内的股民们在查看电脑上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

作者 张晓翀

路透北京11月16日 - 中国房地产和大宗商品价格飙升，令股市投资者不断产生躁动。而在经历了10个月的反复震荡盘整后，A股日前已悄然越过被认为“牛熊分界线”的年线位置，平衡市格局有望被打破。

自去年8月24日跌破年线以来，沪综指.SSEC曾多次尝试收复“牛熊分界线”但均无功而返；近期大盘再现上涨势头，并突破年线和阶段性高点，不过分析人士并不认为中国股市会就此进入新一轮牛市，未来上涨节奏将放缓。

“发动牛市的根基至少要有流动性的支撑，要么基本面要有比较坚实的基础，目前两者都不具备。”方正证券分析师陈敏称。

分析人士指出，当前全球货币政策有边际趋紧的势头，国内货币政策也在往防控风险的方向转变。在此背景下，市场流动性并没有充沛到可以发动牛市的地步。

中国国家统计局周一表示，10月国民经济保持平稳运行，新动能加快成长；但国内外环境依然复杂、不确定不稳定因素较多，经济企稳基础仍不牢固。

不过随着物价攀升，利率下沉，中国正重回“负利率”时代，保值增值资金或重回股市；而近期房地产和大宗商品市场的火爆，也令股市成为相对“价值洼地”。

中国10月CPI重回“2时代”，涨幅2.1%并创下六个月新高，通胀短期料维持温和上升态势；而一年期存款基准利率目前则仅为1.5%。另路透根据国家统计局公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比涨幅扩大至11.2%，并录得连续一年上涨。

分析人士指出，作为居民重要投资渠道的房地产市场今年已有可观涨幅，在限购政策和获利离场的双重驱动下，料有部分房市资金流入股市。

同时，随着中国企业盈利回升，投资者信心也逐渐恢复。数据显示，作为杠杆资金情绪风向标的沪深证交所融资融券余额，至昨日已连七日增加，并频创九个半月新高；而证券保证金在10月亦结束了连续四个月的净转出格局。

此外，前期压制股指的汇率因素影响已逐渐减弱，投资者对“股汇双杀”的忧虑开始减轻。在“资产荒”的大背景下，汇率扰动或难挡资金入市的热情。

多位分析师预计，A股成功站上年线后，多头情绪将蔓延，伴随近期资金面的积极变化，不确定性事件日趋明朗，大盘将延续上涨行情，并成为今年最后的趋势性机会。

“涨肯定是能小涨，但是你说太乐观我觉得看不见理由。”国都证券分析师肖世俊表示。

在连续三日收创逾10个月新高后，沪综指周二小幅收跌，今日亦延续小幅回落走势。

**风险因素不可小觑**

本轮A股上涨伴随成交量略有放大，入市资金以快钱为主，资金炒作标的也集中于和大宗商品相关的板块，后期大宗商品走势将对这波行情形成较为关键的影响。

分析人士表示，近期由于大宗商品价格走强，带动相关上市公司业绩企稳回升，对股价刺激明显，周期股成为行情主要推动力量；不过短期商品价格狂飙已脱离供求关系，存在非理性成分，并引发监管层强烈打压，商品期货价格剧烈波动将对相关板块炒作形成一定制约。

“所以说未来这种行情主要还是看大宗商品价格的变化。”联讯证券分析师陈勇称。

国家发改委上周强调，中国煤炭长期供大于求，不支持其价格非理性上涨；煤价过快上涨偏离基本面，发改委派出调研组到相关企业调研。

业内人士预计，当前煤炭等上游产品紧张局面难以立即得到扭转，短期期货价格或转为大幅波动，且股价相对期货价格存在滞后效应，股价调整也会相对平缓。另外在周期股调整之际，中小盘股出现走稳迹象，市场热点成功切换将有助于行情延续。

分析师同时指出，沪综指创本轮反弹新高后虽市场情绪好转，但临近年底，投资者落袋为安的心态渐浓，短期各方难以形成合力，在风险因素犹存的环境下，走势将有反复。

“现在有挣钱的人家就落袋为安了，不太可能在年底的这段时间再博啦。”新时代证券策略总监孙卫党表示，“今年反正就是维持相对好的水平就行了。”

他并称，近期A股对人民币贬值的承受能力有所提高，但如果持续贬值，对市场压力仍然较大。今年部分居民已用尽换汇额度，明年年初可能又将迎来新的换汇高峰，这将对市场构成新的不确定因素。

陈勇认为，从股市运行的节奏来看，未来上涨的节奏和速率将会放缓，将来仍会有部分风险因素，市场走势或将反复，不会像牛市一样持续上涨。

“资金是否流入股市里来，最终还要取决于股市自身环境是不是有赚钱效应作支撑。”陈敏说。（完）