中国股市风险因素增加 建议降低可转债配置－中信证券

路透北京3月5日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场月报指出，3月股市风险因素增强、民生转债发行在即，将对转债估值形成向下的压力。一旦股市回调，即使安全边际较高的转债也未必能取得绝对收益，因此建议重仓转债的投资者适当降低仓位。

不过在个券选择方面，仍较为看好银行转债在3月下旬可能出现的业绩推动行情，建议在组合中重点配置。同时，石化转债亦可逢低增持。

**转债多数上涨，估值略有收窄**

上周A股市场震荡上行，上证指数、深圳成指、中小板指和创业板指分别上涨2.0%、3.1%、2.3%和5.5%，军工、银行、非银金融、电力、家电、建材涨幅居前。全周可转债指数上涨1.0%，可转债平价指数上涨1.7%，转债涨幅低于正股，估值略有收窄。转债个券16涨6跌，美丰转债一枝独秀，涨幅7.1%；巨轮、川投、重工、中鼎、国电转债涨幅2.5%-4.0%；中行、石化、工行、南山转债涨幅0.2%-1.0%。

**3月基本面对股市影响中性，政策等影响则偏负面**

由于地产调控政策的超预期和流动性宽松状况的改变，我们对A股中期看好的观点有所调整。

（1）基本面：中游行业数据尚未见明显好转，经济增长有待数据验证。

（2）政策面：国五条细则出台，地产调控加码降低了市场对全年地产投资的积极预期。

（3）资金面：再融资和月末考核可能导致3月中下旬资金面趋紧，对IPO重启的担心也可能影响股票需求。

（4）风险偏好：美元的趋势性上涨导致海外风险偏好下降。

总之，预计3月份基本面对股市影响中性，政策、资金和风险偏好对股市影响偏负面。

**3月股市可能呈现结构性行情**

我们对3月份的A股市场持相对谨慎的态度，预计经济大概率将呈现弱复苏，A股将呈现结构性行情，中上游周期股可能受地产调控政策影响出现回调，医药、消费、TMT、环保等成长和题材股将存在投资机会。

由于成长股和题材股的估值已经较高，随着业绩披露期的陆续到来，投资者偏好也可能在3月份转向低估值且业绩有望超预期的股票，届时银行、石化等行业将有一定投资机会。

**转债估值或将小幅下降**

3月份股市风险因素增强、民生转债发行在即，将对转债估值形成向下的压力。但是，A股转债以正股低估值、转债低估值的品种为主，转债基金的发行以及美丰转债的提前赎回也将提升存量转债需求，因此3月份转债估值下降的空间将比较有限。

**转债投资策略**

鉴于3月份A股存在调整风险，转债估值可能小幅下降，一旦股市回调，即使安全边际较高的转债也未必能取得绝对收益，因此建议重仓转债的投资者适当降低仓位。

在个券选择方面，我们看好银行转债在3月份下旬可能出现的业绩推动行情，建议在组合中重点配置；看好石化转债炼油业务的改善前景和国电转债在经济弱复苏背景下的估值修复行情，建议逢低增持；看好重工转债抵御地缘政治风险的价值，建议至少以低仓位战略持有；基于对有色行业的谨慎态度，建议减持南山转债，待经济出现强复苏信号或铝价出现回升趋势时再增持。(完)

(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)

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