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中国财经 | 2016年 12月 5日 星期一 09:53 BJT

沪综指开盘跌1.2% 证监会主席讲话令举牌概念股大跌

路透上海12月5日 - 中国股市沪综指周一开盘跌1.2%。上周末中国证监会主席刘士余对举牌收购的一番强硬表述，令大盘无视今天深港通首日开通这一重大因素，大幅跳空低开，万科A(000002.SZ)等举牌概念股大跌。

开盘时，沪综指.SSEC报3,203.784点，跌40.059点或1.23%；万科开盘报25.08元人民币，跌5.18%。

证监会主席刘士余周六称，最近资本市场发生了一系列不正常现象，不应用来路不当的钱对上市企业进行杠杆收购，这是在挑战国家金融法律法规的底线，也是挑战职业操守的底线。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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