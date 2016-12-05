沪综指开盘跌1.2% 证监会主席讲话令举牌概念股大跌

开盘时，沪综指.SSEC报3,203.784点，跌40.059点或1.23%；万科开盘报25.08元人民币，跌5.18%。

证监会主席刘士余周六称，最近资本市场发生了一系列不正常现象，不应用来路不当的钱对上市企业进行杠杆收购，这是在挑战国家金融法律法规的底线，也是挑战职业操守的底线。（完）