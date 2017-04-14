沪综指震荡收跌 热点板块出现获利了结市场转趋谨慎

路透北京4月14日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今日沪综指全天单边震荡下行，并接连失守10日和20日均线。雄安新区龙头个股停牌自查，致其他相关概念股出现获利了结，粤港澳湾区板块亦出现抛压，市场缺乏新的热点，投资者心态趋于谨慎，短线大盘料出现回调整理。

沪综指.SSEC收报3,246.07点，跌29.89点或0.91%，该指数全周累计下跌1.23%；今日上海A股成交2,239亿元人民币，上日为2,231亿元。

“市场好看不好赚，使得部分资金选择暂时观望，入场意愿不强，成交量萎缩。”国盛证券分析师刘旻表示，连续两个交易日出现部分个股遭到突然砸盘，使投资者心态受到影响。

他认为，由于国际局势相对紧张导致的资金避险需求增加，黄金和军工板块表现相对强势。受短期资金获利了结影响，前期表现强势的雄安新区和粤港澳大湾区板块跌幅较大。以创业板为代表的中小盘股面临年报、季报业绩考验和市场扩容不止的双重因素影响，始终无法止跌反弹，对权重股和市场人气造成拖累。

他并指出，雄安新区等题材板块部分龙头股前期连续一字板涨停后，本周四开始停牌自查，造成投资者缺少可操作性。今日雄安概念股宝硕股份(600155.SS)收跌5.27%、建投能源(000060.SZ)收跌5.93%。

朝鲜周五谴责美国把“大量核战略资产”带到朝鲜半岛。此时美国的航母舰队正驶向该地区，外界担心朝鲜可能进行第六次核试验。美国发出警告称“战略性耐心”政策已经结束。

沪深300指数.CSI300收报3,486.50点，跌0.80%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,477.0点，跌0.93%，成交14,666手。（完）