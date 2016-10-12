沪综指缩量微收跌结束四连涨 获利抛压致大盘技术调整

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月12日 - 中国股市沪综指周三缩量微收跌，结束连四日涨势。分析师指出，今日大盘低开后震荡调整，昨日强势板块多处于调整状态；目前场内热点轮动较快，资金参与意愿有限，国庆节后两个交易日连续上攻，获利盘和套牢盘的压力逐渐显现，短线技术上有整固需要。
沪综指.SSEC收报3,058.50点，跌6.75点或0.22%；上证A股今日成交1,598亿元人民币，上日为1,835亿元。
“下跌技术上的原因是因为涨得快了点。”光大证券策略分析师徐沛东称。
他指出，消息面上习近平再次强调国企地位，但市场并不能完全理解国企改革的逻辑和路线，特别是最近建行(601939.SS)对武钢的操作方式，今日股权转让、举牌、深圳国资改革等概念股明显回调。
建设银行(0939.HK)稍早表示，由武汉钢铁（集团）公司与建行共同设立的武汉武钢转型发展基金（合伙制）出资到位，基金规模120亿元，这一基金为建行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。
中国国家主席习近平周二强调，要坚持有利于国有资产保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于国有资本的方针，推动国有企业深化改革，提高经营管理水平，加强国有资产监管。
建行A股今日收跌0.58%，武钢股份(600005.SS)收挫2.99%，深物业A(000011.SZ)收跌3.39%。
沪深300指数.CSI300收报3,300.01点，跌0.20%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,289.8点，跌0.12%，成交6,935手。130亿元额度的沪股通净卖出5.27亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。