沪综指缩量微收跌结束四连涨 获利抛压致大盘技术调整

路透北京10月12日 - 中国股市沪综指周三缩量微收跌，结束连四日涨势。分析师指出，今日大盘低开后震荡调整，昨日强势板块多处于调整状态；目前场内热点轮动较快，资金参与意愿有限，国庆节后两个交易日连续上攻，获利盘和套牢盘的压力逐渐显现，短线技术上有整固需要。

沪综指.SSEC收报3,058.50点，跌6.75点或0.22%；上证A股今日成交1,598亿元人民币，上日为1,835亿元。

“下跌技术上的原因是因为涨得快了点。”光大证券策略分析师徐沛东称。

他指出，消息面上习近平再次强调国企地位，但市场并不能完全理解国企改革的逻辑和路线，特别是最近建行(601939.SS)对武钢的操作方式，今日股权转让、举牌、深圳国资改革等概念股明显回调。

建设银行(0939.HK)稍早表示，由武汉钢铁（集团）公司与建行共同设立的武汉武钢转型发展基金（合伙制）出资到位，基金规模120亿元，这一基金为建行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。

中国国家主席习近平周二强调，要坚持有利于国有资产保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于国有资本的方针，推动国有企业深化改革，提高经营管理水平，加强国有资产监管。

建行A股今日收跌0.58%，武钢股份(600005.SS)收挫2.99%，深物业A(000011.SZ)收跌3.39%。

沪深300指数.CSI300收报3,300.01点，跌0.20%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,289.8点，跌0.12%，成交6,935手。130亿元额度的沪股通净卖出5.27亿元。（完）