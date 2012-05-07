中国新三板或对个人投资者开放

* 证监会副主席称新三板探索引入证券公司做市商制度

* 或考虑引入个人投资者

* 设立监管机构,对申请企业履行核准责任

* 分析师称长期看新三板不会分流流动性

路透北京5月7日电---中国新三板扩容方案芳容渐露,中国证监会副主席姚刚周一表示,新三板可以探索引入证券公司做市商制度,且待未来试点扩大到全国後,或考虑引入个人投资者.

姚刚在北京出席一会议时称,"建立全国性的市场後,我们打算允许个人能够进入这个市场,但是个人必须要符合一定的投资者适当性要求.比如说,一定的投资经验年限."

目前,证券公司代办股权转让系统投资者门槛设立非常严格,原则上不允许个人进入该市场.

华西证券研究所研究主管曹雪峰则指出,考虑新三板挂牌企业的投资风险可能比创业板、中小板上市公司更高,所以对个人投资者更需强调风险.预计个人投资者实际投资到新三板市场的数量不会特别多.

而对此前因担心新三板扩容可能分流主板、中小板和创业板的资金,中国股市标杆指数沪综指.SSEC表现一度受到拖累.曹雪峰认为,长期看新三板市场不会对市场流动性有明显分流.

"可能短时间分流资金,但是随着主板市场长期资金的入市和民间投资理财需求的增加,到最後不会有明显分流作用."他称.

作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年,但目前挂牌公司刚过百家,去年成交量不足6亿元人民币,成立以来累计增发融资19亿元,与沪深证交所仍不可同日而语.

**建立新三板市场监管机构**

对於新三板扩容的具体步骤,姚刚指出,未来在中关村试点基础上,将把试点范围扩大到全国符合条件的国家级高新园区的企业,之後再扩大到全国符合条件的股份公司.

"什麽叫符合条件?在这个市场里挂牌公司不设财务指标条件……但不设财务指标条件不代表没条件,比如说作为一个持续经营的企业,应该存续了一定期限."他说.

姚刚并指出,要设立新三板市场监管机构,该机构对主办券商推荐企业挂牌的申请,履行核准的责任.

上月证监会主席郭树清在湖北省资本市场建设工作会议上讲话称,新三板市场有关方案尚未正式报批,但各项准备工作正在紧锣密鼓进行.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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