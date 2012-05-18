18日盘前分析：市场调整压力仍在

受利好消息提振，昨日多方绝地反击，权重与题材共舞，多日阴霾之气一扫而光。沪综指收盘站上5日均线；而深成指重上万点大关。 从技术层面分析，大盘经过探底回抽後，短期内已经确认了半年线的有效支撑，不过，昨日指数涨幅并没有出现与之相匹配的成交量水平，反映出场外资金进入股市的热情并不高。因此目前看此次反弹仅为超跌後的技术性反弹。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受利好消息提振，昨日多方绝地反击，权重与题材共舞，多日阴霾之气一扫而光。沪综指收盘站上5日均线；而深成指重上万点大关。

从技术层面分析，大盘经过探底回抽後，短期内已经确认了半年线的有效支撑，不过，昨日指数涨幅并没有出现与之相匹配的成交量水平，反映出场外资金进入股市的热情并不高。因此目前看此次反弹仅为超跌後的技术性反弹。

从外围市场看，美国股市周四触及四个月低位，因西班牙公债收益率不断上升，投资人对该国银行业的忧虑加重，且另一轮疲弱的数据减弱美国经济复苏的希望。

笔者认为，大盘自进入5月以来，央行意外降准进一步强化了市场对未来政策的预期，但是短暂的反弹後，大盘重回跌途，也反映出经济基本面的隐忧决定大盘短期难有好的表现。各方的分歧反映出目前投资者矛盾的心理。

一方面，近期管理层推出下调期货、股市交易手续费，养老金入市、提高QFII额度以及降低存款准备金率等一系列利好股市的政策，似乎大盘的下跌空间并不大。另一方面，中国经济增长出现拐点的时间恐怕要延後到三季度甚至四季度，预计二季度上市公司业绩依然低迷。

操作中，投资者一定要注意控制仓位，切忌盲目参与反弹。

消息面，央行17日消息，中国人民银行、浙江省人民政府日前联合下发通知，决定在浙江省丽水市开展农村金融改革试点工作，并实施《丽水市农村金融改革试点总体方案》（下称《方案》）。《方案》提出，综合运用货币财税政策工具，提高金融资源配置效率。综合运用信贷、证券、保险、信托和担保等金融资源，提升直接融资比重，推荐规模化农业经营实体到中小企业板和创业板上市融资。

另外，消息人士17日向记者透露，近日监管部门就《商业银行资本管理办法》的实施与商业银行相关负责人进行沟通和部署。“这将是中国版巴塞尔三新资本协议落地前最为正式的一次徵求意见。”

据业内人士分析，新规中一些指标比预期略有放松，新规有望於2013年1月1日起正式实施，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低於11.5%和10.5%。据测算，新资本管理办法会使资本充足率下降，但下降幅度有限。（完）

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