沪综指连二日收低 金融股领跌大盘继续震荡筑底

路透北京5月18日 - 中国股市沪综指周四收低，连二日下跌。分析师指出，近期监管收紧的一系列措施对市场的影响仍需进一步消化，前期导致大盘下跌的因素还未完全消除。技术上，大盘在3,100点下方还需要进行反复修复和整固，目前股指仍在震荡筑底过程中。

沪综指.SSEC收报3,090.14点，跌14.30点或0.46%；今日上海A股成交1,681亿元人民币，上日为1,944亿元。

“今天低开了20多点又往上反弹，但弹也弹不上去，午后又下来了。” 新时代证券分析师孙卫党称，“按日线级别的技术面来看，前期的反弹到了超买状态，接下来日线勾头向下，可能压力就会比较大一些。”

他指出，当前整体市场偏弱，大盘反弹上涨力度不会很强。此前反弹幅度大的个股将面临较大的获利回吐压力。今日银行和证券等金融股领跌，虽然目前银行股整体上估值合理，但分化较为明显。

上证180金融指数.SSE180FI收跌0.45%，农业银行(601288.SS)收涨0.29%，无锡银行(600908.SS)、张家港行(002839.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,398.11点，跌0.35%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,374.8点，跌0.54%，成交12,386手。沪股通和深股通分别净买入1.66亿元和净买入8.45亿元。（完）