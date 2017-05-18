沪综指连二日收低 金融股领跌大盘继续震荡筑底

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透北京5月18日 - 中国股市沪综指周四收低，连二日下跌。分析师指出，近期监管收紧的一系列措施对市场的影响仍需进一步消化，前期导致大盘下跌的因素还未完全消除。技术上，大盘在3,100点下方还需要进行反复修复和整固，目前股指仍在震荡筑底过程中。
沪综指.SSEC收报3,090.14点，跌14.30点或0.46%；今日上海A股成交1,681亿元人民币，上日为1,944亿元。
“今天低开了20多点又往上反弹，但弹也弹不上去，午后又下来了。” 新时代证券分析师孙卫党称，“按日线级别的技术面来看，前期的反弹到了超买状态，接下来日线勾头向下，可能压力就会比较大一些。”
他指出，当前整体市场偏弱，大盘反弹上涨力度不会很强。此前反弹幅度大的个股将面临较大的获利回吐压力。今日银行和证券等金融股领跌，虽然目前银行股整体上估值合理，但分化较为明显。
上证180金融指数.SSE180FI收跌0.45%，农业银行(601288.SS)收涨0.29%，无锡银行(600908.SS)、张家港行(002839.SZ)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,398.11点，跌0.35%；沪深300指数期货主力6月合约收盘报3,374.8点，跌0.54%，成交12,386手。沪股通和深股通分别净买入1.66亿元和净买入8.45亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。