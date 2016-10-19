沪综指收盘近持平 后续冲劲不足股指年线附近受阻

路透北京10月19日 - 中国股市沪综指周三收市近持平。分析师指出，在昨日拉出一根中阳线后，今日早盘股指虽一度惯性上冲突破年线3,087点阻力，但后劲不足，成交量未有效配合，而且新公布的经济数据亦基本符合预期，不足以打破震荡格局，大盘今天基本维持整理走势。

沪综指.SSEC收报3,084.719点，涨0.844点或0.03%，全日波幅仅20点；昨日沪综指收升1.4%至逾一个月新高。上证A股今日成交1,970亿元人民币，上日为1,954亿元。

“今天没有多少成交量，仍处于相对温和水平，这种量不足以突破上档阻力位的。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

他说，最近公布的经济数据都在预期范围内，不会令大盘改变区间震荡格局，短期内股指将继续整理走势。

中国三季度GDP增速持平于二季度，符合市场预期；工业数据较好以及投资消费明显回升支持经济持稳，料四季度仍能保持这一态势。

而周二稍晚公布的金融数据显示，中国9月新增信贷及社融增量均冲高，当月房贷延续快速增长，随着四季度严厉的楼市调控开始起效，信贷和社融的高增长难以为继，料10月金融数据将有明显降温。

沪深300指数.CSI300收报3,316.24点，跌0.15%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,312.8点，跌0.06%，成交9,822手。130亿元额度的沪股通净买入4.17亿元。（完）