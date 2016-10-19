沪综指收盘近持平 后续冲劲不足股指年线附近受阻

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月19日 - 中国股市沪综指周三收市近持平。分析师指出，在昨日拉出一根中阳线后，今日早盘股指虽一度惯性上冲突破年线3,087点阻力，但后劲不足，成交量未有效配合，而且新公布的经济数据亦基本符合预期，不足以打破震荡格局，大盘今天基本维持整理走势。
沪综指.SSEC收报3,084.719点，涨0.844点或0.03%，全日波幅仅20点；昨日沪综指收升1.4%至逾一个月新高。上证A股今日成交1,970亿元人民币，上日为1,954亿元。
“今天没有多少成交量，仍处于相对温和水平，这种量不足以突破上档阻力位的。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
他说，最近公布的经济数据都在预期范围内，不会令大盘改变区间震荡格局，短期内股指将继续整理走势。
中国三季度GDP增速持平于二季度，符合市场预期；工业数据较好以及投资消费明显回升支持经济持稳，料四季度仍能保持这一态势。
而周二稍晚公布的金融数据显示，中国9月新增信贷及社融增量均冲高，当月房贷延续快速增长，随着四季度严厉的楼市调控开始起效，信贷和社融的高增长难以为继，料10月金融数据将有明显降温。
沪深300指数.CSI300收报3,316.24点，跌0.15%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,312.8点，跌0.06%，成交9,822手。130亿元额度的沪股通净买入4.17亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。