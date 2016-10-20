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中国财经 | 2016年 10月 20日 星期四 15:09 BJT

沪综指震荡近收平 整体反弹动力不足中小盘股走势偏强

路透北京10月20日 - 中国股市沪综指周四震荡近收平。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，整体反弹动力不足。不过当前市场各方力量比较均衡，大盘调整幅度和压力不大，料短线沪综指仍将维持当前点位盘整。

沪综指.SSEC收报3,084.46点，跌0.26点或0.01%，上证A股今日成交1,774亿元人民币，上日为1,970亿元。

“前天大盘收大阳线后，昨天又回到窄幅震荡，今天还是这样一个态势。”国都证券策略分析师肖世俊指出。

他说，市场对四季度经济运行仍存担忧，房地产调控后市场对政策预期也有所下降，同时当前汇率贬值压力仍不容忽视，通胀在年底可能反弹，货币政策调整空间不大。另外外围市场不稳定因素仍然较多，因此市场目前难以找到持续反弹的动力。

今日中小盘股走势偏强，创业板指数P收涨0.38%。硅宝科技(300019.SZ)、陆昌科技(002813.SZ)报收涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,318.60点，涨0.07%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,317.4点，涨0.13%，成交7,751手。130亿元额度的沪股通净买入5.14亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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