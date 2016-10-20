沪综指震荡近收平 整体反弹动力不足中小盘股走势偏强

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月20日 - 中国股市沪综指周四震荡近收平。分析师指出，今日大盘继续窄幅震荡，整体反弹动力不足。不过当前市场各方力量比较均衡，大盘调整幅度和压力不大，料短线沪综指仍将维持当前点位盘整。
沪综指.SSEC收报3,084.46点，跌0.26点或0.01%，上证A股今日成交1,774亿元人民币，上日为1,970亿元。
“前天大盘收大阳线后，昨天又回到窄幅震荡，今天还是这样一个态势。”国都证券策略分析师肖世俊指出。
他说，市场对四季度经济运行仍存担忧，房地产调控后市场对政策预期也有所下降，同时当前汇率贬值压力仍不容忽视，通胀在年底可能反弹，货币政策调整空间不大。另外外围市场不稳定因素仍然较多，因此市场目前难以找到持续反弹的动力。
今日中小盘股走势偏强，创业板指数P收涨0.38%。硅宝科技(300019.SZ)、陆昌科技(002813.SZ)报收涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,318.60点，涨0.07%；沪深300指数期货主力10月合约收盘报3,317.4点，涨0.13%，成交7,751手。130亿元额度的沪股通净买入5.14亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。