明年上半年中国A股继续震荡 建议增持股权类及海外资产--诺亚

路透上海12月7日 - 中国最大独立第三方财富管理机构--诺亚控股有限公司(NOAH.N)周三发布最新投资策略报告称，明年上半年A股将继续保持震荡走势，难有趋势性行情；在大类资产配置方面，建议增持私募股权投资基金（PE）等股权类投资以及海外资产。

报告指出，短期来看，A股市场主要受到宏观经济、市场估值及盈利、市场流动性、制度政策及热点事件、市场风险偏好及投资者情绪五大因素影响。明年上半年沪综指.SSEC波动区间预计为2,750-3,300点。

“明年A股市场资金面可能与2016年前两个季度的情况比较类似，但受到货币政策空间有限影响，资金面进一步宽松的空间也不大。”诺亚财富首席研究官金海年表示。

报告称，随着货币政策进一步宽松的空间减小、人民币存在一定的贬值压力，明年市场整体流动性较今年变化不大或有边际略紧。地产紧缩之后的资金流向、深港通带动的资金南下规模、MSCI纳入A股的决定、“国家队”的边际动向等都是影响内地股市流动性最值得关注的因素。

总体来看，增长预期及地产股市之间的资产配置变化是明年市场资金面的主要影响因素，汇率预期和改革也会对投资者风险偏好产生一定影响。

对于明年上半年人民币汇率走向，报告认为，考虑到市场对央行维稳意愿和能力的信任，人民币兑美元汇率保持在6.6-6.9之间的概率最大，有50%可能。最悲观的情况是如果外部环境持续恶化、国外经济不见改善，市场形成一致的贬值预期不断卖出人民币，那么人民币兑美元汇率有可能进入6.9-7.3区间，这种情况发生的概率达30%。

关于明年上半年的大类资产配置，报告建议，高净值客户在PE／VC的配置比例增至30-40%，固定收益配置一成至两成，股票基金的配置比例为两成至三成，不动产和海外资产分别配置15-20%。（完）