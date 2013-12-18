中国股市明年可能腾飞 料超过印度

路透香港12月18日 -拜低估值和对改革的乐观情绪所赐，2014年中国股市或出人意料地成为亚洲新兴市场之星，令印度相形见绌。

投资者已经低配中国股市数年之久。

11月中国股票型基金资金净流入，恰逢十八届三中全会宣布了重大的经济和社会改革方案。分析师称一旦政府开始实施这些计划，将引发资金潮。

据市场监管机构数据，今年外资已经净买入188亿美元印度股票。

中国没有相应的官方数据公布，但是基金追踪机构EPFR的数据显示，截至12月11日，中国股票型基金资金净流出55亿美元。

MSCI明晟中国指数.MSCICN以未来12个月获利预期计算的预估市盈率为9.3，较10年中值有很大的折扣，且较MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS的预估市盈率差距为2008年金融危机以来最大。

据汤森路透I/B/E/S数据，按照获利预期计算的市盈率比较，中国股市比MSCI明晟印度指数.MIIN00000PUS有40%的折扣。

相比之下，印度指标股指触及纪录高位，且估值追平10年均值。

除了看起来不便宜了，美国联邦储备委员会(美联储/FED)撤出刺激措施、经常帐问题以及定于明年5月的大选，均很可能冲击印度股市。

至少投资者不愿增加印度曝险，且搜寻明年在其他市场配置资产的机会，而中国显而易见地在他们考虑范畴内。

Pinebridge投资公司大中华区和香港股票投资经理DesmondTjiang称，“整体而言，我们认为2014年中国股票之便宜已经到了不能忽视的程度了。”

“尽管进行改革且整体经济放缓，但诸如大众消费、电子商务和环境相关板块等许多行业，应会在未来几年继续飞速增长。”

里昂证券等部分券商指出，这波涨势并不稳定，因为缺乏机构投资者参与。不过，虽然有些人可能还不太放心投入一个从2007年以来表现疲软的市场，但是已有一些迹象显示情况可能否极泰来。

高盛在一份11月21日的报告中指出，锁定全球新兴市场及亚洲的基金，在中国低配的幅度分别有290个基点及582个基点，也就是说，光是把配置比重拉回到正常水准，就能发动一波猛烈涨势。

“印度短线上或许有较多上档潜力，因为在印度5月大选之前，市场可能走高；但中期而言，中国的投资价值更胜一筹，”PioneerInvestments亚洲股市部门主管Angelo Corbetta指出。

中国企业获利预期修订比率走势图表 (link.reuters.com/mer35v)

亚洲各市场估值比较图表 (r.reuters.com/pav54t)

中国与亚洲市盈率估值比较图表 (r.reuters.com/tup84v)

**聪明投资中国**

但是从价值角度来看，印度的投资潜力已经开始显得有限。资讯科技(IT)股及制药股上周带头推升印度股指触及纪录高位，但这两大类股已经股价偏高。

MSCI明晟印度IT类股指数.dMIIN0IV00PUS的12个月预估市盈率(本益比)为21倍，远高于MSCI亚太(除日本)IT类股指数的12倍市盈率。MSCI印度医药股指数.dMIIN0HC00PUS也开始显得偏高。

相较之下，中国企业的获利预期修订比率已经出现好转，代表投资人认为中国企业获利前景改善。

“三年来，市场一直在押注中国硬着陆。现在应该解除一些这种押注了，”香港一支亚洲宏观对冲基金负责人指出。

要让这波涨势能够持续到2014年初之后，投资人必须能够见到中国提出明确措施处理银行坏帐问题。投资人也会希望了解中国改革计划将如何影响企业利润及获利，特别是大型国有企业。

“我们会预期在接下来的财报中见到营运现金流大幅改善。多数中国企业的营运资本为负，这代表他们等于在补贴客户，”Pioneer主管Angelo Corbetta指出。“关键在于提高资本配置效率。”

若果真如此，中国股市中长期很可能会获得重新估值。

“如果中国改革成功...我们将进入一个不只是低买高卖的局面，而是逢低买进的原因只在于，长期走势将是向上，而不是走平或趋跌，”贝莱德亚股主管Andrew Swan在11月末的路透投资峰会上表示。(完)

(编译 田建华/蔡美珍；审校 徐文焰)

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