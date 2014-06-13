中国股市6月流动性环比改善 风险溢价下行--中信证券

路透北京6月13日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周五发布A股策略流动性月报认为，当前宏观流动性中性偏松，有助平稳度过季末，叠加上风险溢价下降利好股市流动性，但是风险溢价下降的持续性还需观察。

报告并指出，总体来看，短端利率下行空间有限，度过季节性因素7月上旬之后，央行公开市场可能重新回归中性操作，预计未来一个月一年期国债收益率可能在3%-3.5%之间波动。前瞻性地看，热钱流出速度有所放缓及央行持续净投放会抵消6月末的季末因素，6月流动性环比将改善，但空间有限。

报告称，目前已过会43家企业总融资规模约为220亿元人民币，如果统一获得批文不排除可能较为集中发行，因此6-7月IPO节奏可能较快。但重启初期预计证监会依然对定价与发行数量进行人为压低，融资需求压力不大；另外IPO重启对于市场影响基本已经消化，在市值配售制度下炒新打新严重将令二级市场流入增量资金。

而金融数据超预期可能反映了微刺激的稳增长政策在发挥作用，一方面再贷款等定向放松政策增加了基础货币供应，另一方面货币乘数上升可能也是金融数据超预期的主要因素。从企业层面，高评级企业融资成本快速回落，但是低评级小微企业融资成本依然居高不下。

报告判断，从社会融资总量结构来看，信托贷款依然在持续大幅下降，反映影子银行监管加强的趋势。另外出现了直接融资转向间接融资的状况，委托贷款环比也有所增加，不排除央行可能进行了窗口指导，或是银行自身借贷意愿加强。

预计货币政策层面未来依然将采取定向宽松政策，全面宽松难现。定向宽松依然是政府的首选，即能够起到调结构作用，也能够起到微刺激的稳增长作用。除了定向降准以外，未来可能还会继续使用再贷款、定向放宽存贷比考核（如小微企业与三农贷款不计入分子）等方式定向宽松。

报告认为，风险溢价下降持续性取决于微刺激累积效果。在全面刺激政策概率不大的状况下，地产风险的释放才刚刚开始，近期通过定向降准与再贷款可能释放的资金约在5,000亿元左右，量变还不足以引发质变，小规模累计的连续微刺激政策对于地产行业下滑态势的抵消状况还需观察。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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