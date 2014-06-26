中资股强势难持续 投资者仍偏好成熟市场--景顺

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港6月26日 - 环球投资管理公司景顺(IVZ.N)周四称，近期中资股强势由资金换马驱动，相信升势难以持续，而投资者仍然偏好成熟市场股票。
反映中资股走势的MSCI中国指数.MICN00000PHK于首季下跌5.8%后，第二季至今反弹近3%，不过由年初至今仍然是负回报，并跑输环球主要股市。
景顺亚洲区（日本除外）首席投资总监陈柏钜在记者会上称，中资股强势由换马驱动，除了科网、科技和智能电话类股票仍处上升轨道之外，中国市场的资金明显由消费板块转换至工业板块，因投资者认为超市、餐厅类股票估值偏高，而工业板块受助于政府微刺激措施而上涨。
“整体投资市场缺乏方向，故资金不断换马，但指数的波动性愈来愈低，多数升势维持不多于两个月。”他说。
他并称，现时资金流入中资银行和工业股，带动股价上涨，但这与基本因素脱钩。一方面内银股保持高派息比率，但另一方面又发行优先股集资，举动令人摸不着头脑，而投资者始终对银行的低呆坏帐水平抱怀疑态度，并希望银行采取一些针对不良贷款的措施。
此外，中国近期的针对性微刺激措施无法解决结构性经济问题，包括由出口主导转型至以国内消费主导以及人口老化，而政府没有解决太阳能、钢铁、水泥等行业产能过剩以及银行资本水平问题的实质政策。
虽然在投资配置上景顺依然看好中国市场，但陈柏钜指出，即使第二季出现反弹，年初至今仍然是负回报，因此对中资股的投资取向是选择性的，建议“买入中国消费喜好，沽出中国产出”，投资者可放眼海外，购买海外市场上市但能受惠于中国消费的股份，而不一定是中国企业。
上海和香港最快于10月推出两地股市互联互通机制--沪港通，但陈柏钜称，沪港通对整体股市推动作用持保留态度，因为外国人可以选择投资香港上市的中国股票，而中国内地人士可以持有身份证或护照在香港开设证券帐户作投资，相当方便。
他并指出，虽然沪港通容许散户或基金（机构投资者）北上购买香港市场没有的股票，但对于机构投资者来说存有很大障碍，因为两地交收周期不同，内地市场是即日交收，而香港机构投资者一般是预先一日将股票存入，内地是否容许“先付货后付钱”？而预先存货的过程如何做到消息保密呢？
他指出，第二季新兴市场表现与环球市场同步，不过现时投资者仍偏好成熟市场多于新兴市场。由年初至今，各地股市表现回异，印度、印尼、意大利、泰国升幅最大，中国最落后，香港恒生指数.HSI持平主要受累于中资股，但意大利和泰国的升市不是由基本因素带动，而印度和印尼获强劲资金流入。
“对中国股票的兴趣有限，A股撇除金融板块的估值不低，且中国不再是高增长市场，而环球投资者正在寻找增长。”他说。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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