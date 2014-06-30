中国股市7月份基本面难超预期 市场仍将弱势寻底--中信证券

路透北京6月30日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周一发布报告称，经济、业绩与政策等领域预期的动向将是决定7月份市场情况的主要因素，中国股市7月份基本面难超预期，市场仍将弱势寻底。

报告指出，首先，前期刺激政策已初见成效的情况下，微刺激政策在7月新出台和加码的概率较低，政府更关注前期政策落实，而房地产政策大概率上依然处于“默认模式”中。

其次，相对房地产主线对经济带来的较确定的压力，经济企稳持续性尚待观察，6月国内实体数据略弱于市场预期将是大概率事件；再次，宏观流动性中性偏松的环境下，无风险利率将低位窄幅振荡，而风险溢价将有所抬升。

报告并认为，微刺激政策已初见成效，并体现到了5月数据中；微观经济主体的预期在政策的影响下持续改善；市场对经济失速的预期已逐步消除，但国内宏观数据的企稳与频度较高的中观数据尚有冲突。

报告预计，宏观流动性7月总体维持中性偏松的格局，预计未来一段时间热钱进出可能维持弱平衡的格局，风险溢价在7月份可能有所抬升。如果新股发行制度不进行调整，则仍需警惕脉冲式的资金面收紧对市场的整体影响。

沪综指.SSEC周一早盘升6.11点至2,042.86，6月累积微升约0.2%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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