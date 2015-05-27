沪综指收升续创逾七年新高 大盘维持强势震荡

路透北京5月27日 - 中国股市沪综指周三收升，再创逾七年新高，且为连续第七日上涨。分析师称，今天受利好消息影响，大盘维持强势震荡格局，指数在5,000点整数关口前调整蓄势，但下周新股申购可能影响市场上涨节奏。

沪综指.SSEC收报4,941.71点，涨30.82点或0.63%，此前收盘高点为2008年1月18日的5,180.51点；上证A股今日成交11,072亿元人民币，上日为11,302亿元。

“我觉得这两天市场应该稍微震荡一下。”湘财证券策略分析师朱礼旭指出，短线大盘涨幅较大，市场有调整要求，另外下周新股申购可能会造成资金分流，料短线市场仍有震荡行情。

信达证券策略分析师谷永涛认为，近期市场连续上涨涨幅较大，可能会出现调整，多数投资者普遍预期沪综指将突破5,000点整数关口，部分短线资金提前出局，造成大盘可能在此位置滞涨。

朱礼旭指出，富时推出纳入中国A股的过渡指数未来可能引入新增资金入市，对股市形成利好。

全球最大指数公司之一富时罗素(FTSE Russell)表示，将推出两个纳入中国A股的过渡指数，准备以这种渐进的方式在两到三年内将中国A股纳入到其全球新兴市场指标股指中。

今日钢铁板块走势较强，酒钢宏兴(600307.SS)、马钢股份(600808.SS)涨停报收。

沪深300指数收报5,181.43点，跌0.34%；沪深300指数期货主力6月合约尾盘报5,270.2点，涨0.13%，成交1,546，715手。130亿元额度的沪股通净买入3.4亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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