沪综指小幅收跌 避险情绪升温多空围绕3100点展开争夺

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月31日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，今日大盘低开低走后震荡回升，受避险情绪升温影响，黄金股逆势上扬。上周大盘一度冲击前期高点，但受制于量能萎缩和热点持续性较差，以及技术性阻力明显，沪综指重回3,100点和年线附近，多空围绕此位置展开争夺。
沪综指.SSEC收报3,100.49点，跌3.78点，或0.12%，该指数本月累计上涨3.19%；今日成交1,782亿元人民币，上日为2,124亿元。
“技术上现在还是在消化3,150点的阻力。”首创证券策略分析师邵帅说。
他表示，目前市场量能持续萎缩，表明存量资金依然主导市场，市场运行节奏短期难以有较大变化，股指冲击每一个重要关口都需要较长的时间。临近美国大选，对全球金融市场的风险偏好可能带来短期扰动，国内投资者情绪再度回归谨慎。
他并称，从监管角度看，目前管理层坚持了抑制资产泡沫的导向，对证券行业和资本市场保持了较强的监管力度，因此对市场热点题材和投机炒作的影响依然较大。
中共中央政治局周五召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。
湖南黄金(002155.SZ)收涨2.68%，山东黄金(600547.SS)收涨2.85%。
沪深300指数.CSI300收报3,336.28点，跌0.12%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,317.4点，跌0.24%，成交8,789手。130亿元额度的沪股通净买入2.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。