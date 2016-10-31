沪综指小幅收跌 避险情绪升温多空围绕3100点展开争夺

路透北京10月31日 - 中国股市沪综指周一小幅收跌。分析师指出，今日大盘低开低走后震荡回升，受避险情绪升温影响，黄金股逆势上扬。上周大盘一度冲击前期高点，但受制于量能萎缩和热点持续性较差，以及技术性阻力明显，沪综指重回3,100点和年线附近，多空围绕此位置展开争夺。

沪综指.SSEC收报3,100.49点，跌3.78点，或0.12%，该指数本月累计上涨3.19%；今日成交1,782亿元人民币，上日为2,124亿元。

“技术上现在还是在消化3,150点的阻力。”首创证券策略分析师邵帅说。

他表示，目前市场量能持续萎缩，表明存量资金依然主导市场，市场运行节奏短期难以有较大变化，股指冲击每一个重要关口都需要较长的时间。临近美国大选，对全球金融市场的风险偏好可能带来短期扰动，国内投资者情绪再度回归谨慎。

他并称，从监管角度看，目前管理层坚持了抑制资产泡沫的导向，对证券行业和资本市场保持了较强的监管力度，因此对市场热点题材和投机炒作的影响依然较大。

中共中央政治局周五召开会议指出，中国要继续坚持适度扩大总需求，以推进供给侧结构型改革为主线，有效实施积极财政政策和稳健货币政策，要注重预期引导，深化细化具体化政策组合。

湖南黄金(002155.SZ)收涨2.68%，山东黄金(600547.SS)收涨2.85%。

沪深300指数.CSI300收报3,336.28点，跌0.12%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,317.4点，跌0.24%，成交8,789手。130亿元额度的沪股通净买入2.3亿元。（完）