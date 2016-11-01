沪综指反弹收升 经济数据超预期市场氛围略有回暖

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月1日 - 中国股市沪综指周二反弹收升。分析师指出，今日早盘股指震荡走高，午后涨幅扩大，建材、房地产等板块走势强劲。昨天大盘出现较长下影线，显示有资金拉动权重股支撑指数，今日经济数据超预期，市场氛围略有回暖。
沪综指.SSEC收报3,122.44点，涨21.95点，或0.71%，今日成交1,956亿元人民币，上日为1,782亿元。
“经济数据出来之后有点超预期，把人气稳住了，对市场有一个支撑。”开源证券策略分析师田渭东说。
他表示，目前资金面和汇率对市场影响不大，但短期市场难以形成合力，股指料将维持缓慢上行的趋势。美联储本周将召开议息会议，不过市场对此预期充分，对大盘影响有限。
生产和新订单回暖、企业预期持续向好，带动中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降，完成全年经济增长目标已无悬念。
国栋建设(600321.SS)、廊坊发展(600149.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,359.05点，涨0.68%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,341.2点，涨0.70%，成交8,391手。130亿元额度的沪股通净买入4.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。