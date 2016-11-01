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中国财经 | 2016年 11月 1日 星期二 16:22 BJT

沪综指反弹收升 经济数据超预期市场氛围略有回暖

路透北京11月1日 - 中国股市沪综指周二反弹收升。分析师指出，今日早盘股指震荡走高，午后涨幅扩大，建材、房地产等板块走势强劲。昨天大盘出现较长下影线，显示有资金拉动权重股支撑指数，今日经济数据超预期，市场氛围略有回暖。

沪综指.SSEC收报3,122.44点，涨21.95点，或0.71%，今日成交1,956亿元人民币，上日为1,782亿元。

“经济数据出来之后有点超预期，把人气稳住了，对市场有一个支撑。”开源证券策略分析师田渭东说。

他表示，目前资金面和汇率对市场影响不大，但短期市场难以形成合力，股指料将维持缓慢上行的趋势。美联储本周将召开议息会议，不过市场对此预期充分，对大盘影响有限。

生产和新订单回暖、企业预期持续向好，带动中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降，完成全年经济增长目标已无悬念。

国栋建设(600321.SS)、廊坊发展(600149.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,359.05点，涨0.68%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,341.2点，涨0.70%，成交8,391手。130亿元额度的沪股通净买入4.6亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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