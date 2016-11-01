沪综指反弹收升 经济数据超预期市场氛围略有回暖

沪综指.SSEC收报3,122.44点，涨21.95点，或0.71%，今日成交1,956亿元人民币，上日为1,782亿元。

“经济数据出来之后有点超预期，把人气稳住了，对市场有一个支撑。”开源证券策略分析师田渭东说。

他表示，目前资金面和汇率对市场影响不大，但短期市场难以形成合力，股指料将维持缓慢上行的趋势。美联储本周将召开议息会议，不过市场对此预期充分，对大盘影响有限。

生产和新订单回暖、企业预期持续向好，带动中国10月官方和财新制造业PMI双双创下逾两年高位，官方非制造业PMI亦触及10个月高点。经济回温迹象愈发明显，预计年内中国经济增速不会再现下降，完成全年经济增长目标已无悬念。