沪综指收跌 恒大系清仓梅雁吉祥打击举牌概念股

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月2日 - 中国股市沪综指周三收跌。分析师指出，隔夜美元指数再现大幅调整，市场避险情绪升温。今日大盘低开低走，恒大系清仓梅雁吉祥的消息则对举牌概念股形成打击，带动大盘震荡回落。
沪综指.SSEC收报3,102.73点，跌19.71点，或0.63%，今日成交2,214亿元人民币，上日为1,956亿元。
“今天市场调整主要有两方面原因。”联讯证券策略分析师陈勇说，一是恒大系清仓梅雁吉祥(600868.SS)的信息，另外美国大选的不确定性增加，美元美股大跌令全球市场产生波动。
他表示，目前恒大系在市场中涉足多只股票，目的和态度也不尽相同。其对万科A(000002.SZ)采取继续增持的态度，对廊坊发展(600149.SS)则意在争取控股权并获得上市公司土地储备，而对以梅雁吉祥为代表的部分股票则采取短炒的态度。
梅雁吉祥11月1日晚间公告显示，截至10月31日，此前持有公司4.95%股份、位列第一大股东的恒大人寿，已将所持有的公司股票全部减持。
今日梅雁吉祥跌停报收，廊坊发展涨停报收，万科A收跌3.45%。今日黄金股价格大涨，湖南黄金(002155.SZ)收涨7.2%、中金黄金(600489.SS)收涨8.04%。
沪深300指数.CSI300收报3,333.35点，跌0.77%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,319.2点，跌0.60%，成交8,048手。130亿元额度的沪股通净卖出9.46亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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