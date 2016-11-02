沪综指收跌 恒大系清仓梅雁吉祥打击举牌概念股

路透北京11月2日 - 中国股市沪综指周三收跌。分析师指出，隔夜美元指数再现大幅调整，市场避险情绪升温。今日大盘低开低走，恒大系清仓梅雁吉祥的消息则对举牌概念股形成打击，带动大盘震荡回落。

沪综指.SSEC收报3,102.73点，跌19.71点，或0.63%，今日成交2,214亿元人民币，上日为1,956亿元。

“今天市场调整主要有两方面原因。”联讯证券策略分析师陈勇说，一是恒大系清仓梅雁吉祥(600868.SS)的信息，另外美国大选的不确定性增加，美元美股大跌令全球市场产生波动。

他表示，目前恒大系在市场中涉足多只股票，目的和态度也不尽相同。其对万科A(000002.SZ)采取继续增持的态度，对廊坊发展(600149.SS)则意在争取控股权并获得上市公司土地储备，而对以梅雁吉祥为代表的部分股票则采取短炒的态度。

梅雁吉祥11月1日晚间公告显示，截至10月31日，此前持有公司4.95%股份、位列第一大股东的恒大人寿，已将所持有的公司股票全部减持。

今日梅雁吉祥跌停报收，廊坊发展涨停报收，万科A收跌3.45%。今日黄金股价格大涨，湖南黄金(002155.SZ)收涨7.2%、中金黄金(600489.SS)收涨8.04%。

沪深300指数.CSI300收报3,333.35点，跌0.77%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,319.2点，跌0.60%，成交8,048手。130亿元额度的沪股通净卖出9.46亿元。（完）