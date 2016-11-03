沪综指震荡收升 建筑板块和券商股领涨大盘

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月3日 - 中国股市沪综指周四震荡收升。分析师指出，今日早盘低开后持续攀升，一度摸至3,140点位置，尾盘涨幅有所收窄。个股则现普涨，建筑板块和券商股领涨，但成交量未见明显放大。后市大盘仍面临诸多不确定因素，料股指在年线上方继续震荡拉锯。
沪综指.SSEC收报3,128.94点，涨26.21点，或0.84%，今日成交2,655亿元人民币，上日为2,214亿元。
“今天涨主要是券商股给拉动的，可能跟大家觉得深港通快开通了有关。”国都证券策略分析师肖世俊说。
他表示，近期“一带一路”概念股和建筑板块走势回暖，而上市公司三季报业绩尤其是周期性行业回升明显，从基本面对大盘形成短期提振。不过目前国际市场表现疲弱，A股走势或受到外围市场的拖累。
香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加此前称，深港通准备工作处于最后阶段，希望日内公布更多细节，并于11月初给出开通日期。
中国交建(601800.SS)，中国建筑(601668.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,365.08点，涨0.95%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,351.8点，涨0.95%，成交11,000手。130亿元额度的沪股通净卖出3.5亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。