沪综指震荡收升 建筑板块和券商股领涨大盘

路透北京11月3日 - 中国股市沪综指周四震荡收升。分析师指出，今日早盘低开后持续攀升，一度摸至3,140点位置，尾盘涨幅有所收窄。个股则现普涨，建筑板块和券商股领涨，但成交量未见明显放大。后市大盘仍面临诸多不确定因素，料股指在年线上方继续震荡拉锯。

沪综指.SSEC收报3,128.94点，涨26.21点，或0.84%，今日成交2,655亿元人民币，上日为2,214亿元。

“今天涨主要是券商股给拉动的，可能跟大家觉得深港通快开通了有关。”国都证券策略分析师肖世俊说。

他表示，近期“一带一路”概念股和建筑板块走势回暖，而上市公司三季报业绩尤其是周期性行业回升明显，从基本面对大盘形成短期提振。不过目前国际市场表现疲弱，A股走势或受到外围市场的拖累。

香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加此前称，深港通准备工作处于最后阶段，希望日内公布更多细节，并于11月初给出开通日期。

中国交建(601800.SS)，中国建筑(601668.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,365.08点，涨0.95%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,351.8点，涨0.95%，成交11,000手。130亿元额度的沪股通净卖出3.5亿元。（完）