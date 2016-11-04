沪综指小幅收跌 盘中创近10个月新高后逐级回落

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月4日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌。分析师指出，今日大盘创近10个月盘中新高后逐级回落，当前缺乏持续热点板块，热点转换较快持续性较差，行情仍以存量资金主导，场内观望氛围较浓，市场对上攻3,140点的前期高点信心不足。
沪综指.SSEC收报3,125.32点，跌3.62点，或0.12%，日高为3,141.334点，此前盘中高点为1月11日的3,166.22点；本周该指数累计升0.68%，为连续第四周上涨。今日上海A股成交2,388亿元人民币，上日为2,655亿元。
“感觉大家对于前期高点的点位还是挺恐慌的，一到那个点位压力挺大的。”信达证券策略分析师谷永涛说。
他表示，近日伴随期货价格暴涨，煤炭、有色等周期性板块持续上攻，但作为市场领头羊带动指数冲关或有难度，市场情绪反转仍需银行地产等权重股带动。近期经济数据虽回暖，但汇率波动幅度加大，且资金面偶尔略偏紧，大盘出现持续性走强的基础尚不牢固。
前期热门板块如债转股概念股今日大幅下挫，其中信达地产(600657.SS)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,354.17点，跌0.32%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,338.6点，跌0.51%，成交8,896手。130亿元额度的沪股通净卖出1.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。