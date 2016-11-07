沪综指小幅收升 个股走势分化煤炭、有色股再度领涨

路透北京11月7日 - 中国股市沪综指周一小幅收升。分析师指出，今日大盘继续震荡整理，盘中热点分化比较明显，受期货价格暴涨影响，煤炭、有色股再度领涨。而大盘在目前位置迟迟难以上攻，除量能未能持续放大和技术阻力外，对市场外部环境的等待也是一个重要因素。

沪综指.SSEC收报3,133.33点，涨8.01点，或0.26%，今日上海A股成交2,104亿元人民币，上日为2,388亿元。

“整体上指数运行比较平稳，但是上攻比较乏力，说明3,150点的压力还是比较大。”首创证券策略分析师邵帅说，在量能缺乏持续有效配合的情况下，指数在阻力关口前的整理反复在所难免。

他表示，今日资源股再度领涨大盘，和近期期货价格上涨有直接关系，也说明目前增量资金相对较少，存量资金多在不同板块之间腾挪，场内资金多以配置型和挖据相对滞涨的品种为主。如果这些板块明天出现集体调整，可能也会对指数造成比较大的压力。

他并称，明天开始陆续发布10月份的经济数据，同时市场担心在美国大选结果出现前后，海外市场避险情绪的升温可能引发外部资本市场的异动，因此在这个时点投资者情绪也相对谨慎一点。

云南铜业(000878.SZ)涨停报收，江西铜业(600362.SS)收涨6.73%。

沪深300指数.CSI300收报3,356.59点，涨0.07%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,343.4点，涨0.06%，成交7,726手。130亿元额度的沪股通净买入1.03亿元。（完）