沪综指收升至10个月新高 外部环境有所改善大盘挑战阶段性高点

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月8日 - 中国股市沪综指周二小幅收升至10个月新高。分析师指出，今日大盘高开后震荡盘升，走势平稳。前期领涨的传统周期性板块集体熄火，消费成长股等防御性板块走强。美大选选情等外部环境有所改善，助大盘持续挑战阶段性高点，料后市将继续稳中有升。
沪综指.SSEC收报3,147.89点，涨14.56点或0.46%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点；今日上海A股成交2,213亿元人民币，上日为2,104亿元。
“今天盘中创了一个新高，我觉得跟美国大选将落定，全球风险偏好修复反弹有关，A股在外部环境上打消了之前的担忧，支撑市场挑战阶段性新高。”国都证券策略分析师肖世俊说。
他表示，今天公布的10月出口数据较疲软，显示外需仍低迷，料10月份经济数据总体平稳。三季度上市公司业绩企稳回升，是近期市场温和反弹的重要条件和支撑。不过中国经济本身仍处于底部，这波工业企业盈利回升主要依赖价格的短期回升和去库存，持续性可能不会很强。
中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。
在ABC新闻/华盛顿邮报周一公布的调查中，民主党总统候选人希拉里领先共和党候选人特朗普四个百分点；目前距美国总统大选还有一天。
宁波中百(600857.SS)、波导股份(600130.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,371.12点，涨0.43%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,365.2点，涨0.62%，成交8,667手。130亿元额度的沪股通净买入3.72亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。