沪综指收升至10个月新高 外部环境有所改善大盘挑战阶段性高点

路透北京11月8日 - 中国股市沪综指周二小幅收升至10个月新高。分析师指出，今日大盘高开后震荡盘升，走势平稳。前期领涨的传统周期性板块集体熄火，消费成长股等防御性板块走强。美大选选情等外部环境有所改善，助大盘持续挑战阶段性高点，料后市将继续稳中有升。

沪综指.SSEC收报3,147.89点，涨14.56点或0.46%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点；今日上海A股成交2,213亿元人民币，上日为2,104亿元。

“今天盘中创了一个新高，我觉得跟美国大选将落定，全球风险偏好修复反弹有关，A股在外部环境上打消了之前的担忧，支撑市场挑战阶段性新高。”国都证券策略分析师肖世俊说。

他表示，今天公布的10月出口数据较疲软，显示外需仍低迷，料10月份经济数据总体平稳。三季度上市公司业绩企稳回升，是近期市场温和反弹的重要条件和支撑。不过中国经济本身仍处于底部，这波工业企业盈利回升主要依赖价格的短期回升和去库存，持续性可能不会很强。

中国10月进出口同比延续负增长，且降幅超出预期，内外需疲弱格局未变，全年“外贸回稳向好”的目标恐怕难以达成。鉴于全球经济依旧低迷，贸易总量萎缩且保护主义抬头，明年中国外贸形势依然不乐观。

在ABC新闻/华盛顿邮报周一公布的调查中，民主党总统候选人希拉里领先共和党候选人特朗普四个百分点；目前距美国总统大选还有一天。

宁波中百(600857.SS)、波导股份(600130.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,371.12点，涨0.43%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,365.2点，涨0.62%，成交8,667手。130亿元额度的沪股通净买入3.72亿元。（完）