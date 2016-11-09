沪综指收盘跌幅缩窄 美国大选推升避险情绪致波动加剧

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月9日 - 中国股市沪综指周三收盘跌幅缩窄。分析师指出，今日A股走势跟随美国总统大选进展上下波动，场内避险情绪有所升温，沪综指一度跌逾1.6%，不过午后逐级回升；目前市场板块间分化较严重，料后市仍以震荡为主。
沪综指.SSEC收报3,128.37点，跌19.52点或0.62%，日低至3,096.947点；今日上海A股成交2,769亿元人民币，上日为2,213亿元。
“因为特朗普当选对A股市场或全球经济的影响是渐进的，所以也没有那么恐慌，下午开盘了事件确定了，这种恐慌情绪就会逐渐消除。”新时代证券策略分析师孙卫党说。
美国大选现场直播结果情况图表：tmsnrt.rs/2fxyZV0
他表示，今日公布的中国CPI数据显示后期货币政策宽松余地不大，趋紧的可能性加大，PPI回升则预示上游企业的盈利将逐渐增加。
基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，并创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比创近五年新高。通胀短期料维持温和上升态势，但尚不足以对货币政策构成明显干扰。
华泰策略团队分析认为，特朗普当选美国总统，因其政策导向不确定性，将引发全球金融市场大幅波动。对于相对封闭的A股市场，短期在风险偏好上扰动A股市场，中长期A股的主要运行逻辑将逐渐回归至盈利周期恢复。
沪深300指数.CSI300收报3,353.05点，跌0.54%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,348.2点，跌0.41%，成交11,623手。130亿元额度的沪股通净卖出40亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。