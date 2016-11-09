沪综指收盘跌幅缩窄 美国大选推升避险情绪致波动加剧

路透北京11月9日 - 中国股市沪综指周三收盘跌幅缩窄。分析师指出，今日A股走势跟随美国总统大选进展上下波动，场内避险情绪有所升温，沪综指一度跌逾1.6%，不过午后逐级回升；目前市场板块间分化较严重，料后市仍以震荡为主。

沪综指.SSEC收报3,128.37点，跌19.52点或0.62%，日低至3,096.947点；今日上海A股成交2,769亿元人民币，上日为2,213亿元。

“因为特朗普当选对A股市场或全球经济的影响是渐进的，所以也没有那么恐慌，下午开盘了事件确定了，这种恐慌情绪就会逐渐消除。”新时代证券策略分析师孙卫党说。

美国大选现场直播结果情况图表：tmsnrt.rs/2fxyZV0

他表示，今日公布的中国CPI数据显示后期货币政策宽松余地不大，趋紧的可能性加大，PPI回升则预示上游企业的盈利将逐渐增加。

基数因素和食品价格同比涨幅扩大，带动中国10月CPI重回“2时代”，并创下六个月高点；PPI则在大宗商品价格涨势助推下加速上升，同比创近五年新高。通胀短期料维持温和上升态势，但尚不足以对货币政策构成明显干扰。

华泰策略团队分析认为，特朗普当选美国总统，因其政策导向不确定性，将引发全球金融市场大幅波动。对于相对封闭的A股市场，短期在风险偏好上扰动A股市场，中长期A股的主要运行逻辑将逐渐回归至盈利周期恢复。

沪深300指数.CSI300收报3,353.05点，跌0.54%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,348.2点，跌0.41%，成交11,623手。130亿元额度的沪股通净卖出40亿元。（完）