沪综指收升1.4%至逾10个月新高 受美股走势强劲提振

路透北京11月10日 - 中国股市沪综指周四收升1.4%，至逾10个月新高。分析师指出，隔夜美股走势强劲，今日A股跳空高开后一路上扬，个股普涨，成交量略有放大，金融地产股表现较强。目前沪综指保持了良好的上升趋势，且已突破此前阶段性高点，料后市有望继续走强。

沪综指.SSEC收报3,171.28点，涨42.91点或1.37%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点；今日上海A股成交2,856亿元人民币，上日为2,769亿元。

“今天市场的上涨主要还是美国大选之后美股表现得比较强，而且美元指数也反弹，大选的冲击已经减弱，而且外盘上涨对A股的刺激还是比较明显。”联讯证券策略分析师陈勇说。

他并称，近期由于上游产品价格的强势，且预期仍将持续一段时间，市场对通胀预期有所抬头，大宗商品炒作持续升温，商品价格上涨对股价刺激较明显，周期股成为行情主要推动力量。但盘中板块走势仍有分化，中小盘股表现相对较弱。

美国股市周三大幅收高，从隔夜时段的大跌中强劲反弹，因华尔街投资者消化了对共和党候选人特朗普当选美国总统的沮丧情绪。

上证金融地产行业指数.SSEFN收涨1.07%。

沪深300指数.CSI300收报3,390.61点，涨1.12%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,379.4点，涨1.03%，成交9,322手。130亿元额度的沪股通净买入16.4亿元。（完）