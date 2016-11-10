沪综指收升1.4%至逾10个月新高 受美股走势强劲提振

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月10日 - 中国股市沪综指周四收升1.4%，至逾10个月新高。分析师指出，隔夜美股走势强劲，今日A股跳空高开后一路上扬，个股普涨，成交量略有放大，金融地产股表现较强。目前沪综指保持了良好的上升趋势，且已突破此前阶段性高点，料后市有望继续走强。
沪综指.SSEC收报3,171.28点，涨42.91点或1.37%，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点；今日上海A股成交2,856亿元人民币，上日为2,769亿元。
“今天市场的上涨主要还是美国大选之后美股表现得比较强，而且美元指数也反弹，大选的冲击已经减弱，而且外盘上涨对A股的刺激还是比较明显。”联讯证券策略分析师陈勇说。
他并称，近期由于上游产品价格的强势，且预期仍将持续一段时间，市场对通胀预期有所抬头，大宗商品炒作持续升温，商品价格上涨对股价刺激较明显，周期股成为行情主要推动力量。但盘中板块走势仍有分化，中小盘股表现相对较弱。
美国股市周三大幅收高，从隔夜时段的大跌中强劲反弹，因华尔街投资者消化了对共和党候选人特朗普当选美国总统的沮丧情绪。
上证金融地产行业指数.SSEFN收涨1.07%。
沪深300指数.CSI300收报3,390.61点，涨1.12%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,379.4点，涨1.03%，成交9,322手。130亿元额度的沪股通净买入16.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。