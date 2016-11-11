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中国财经 | 2016年 11月 11日 星期五 15:25 BJT

沪综指续收创逾10个月新高 钢铁煤炭等蓝筹股领涨

路透北京11月11日 - 中国股市沪综指周五收盘续创逾10个月新高，周涨幅为三个月来最大。分析师指出，今天大盘低开后震荡整理，不过临近早盘收市时股指加速上扬，成交明显放大，钢铁、煤炭等蓝筹股领涨；尽管近两日大盘连续大涨，一改此前盘整状态，但投资者跟进态度仍相对谨慎。

沪综指.SSEC收报3,196.04点，涨24.76点或0.78%，此前收盘高点为1月6日的3,361.84点；本周该指数累计上涨2.26%，为连五周走升。今日上海A股成交3,433亿元人民币，上日为2,856亿元。

“我觉得3,200点的整数关口可能会有一点阻力。”信达证券策略分析师谷永涛说。

他并称，近期国企改革、债转股、PPP等政策因素对蓝筹股更加有利，对中小盘股影响有限，因此资金流入蓝筹股，中小盘股走势相对偏弱。而短期煤价过快上涨局面虽有望得到缓解，但仍存在供需矛盾，致煤炭价格坚挺，对煤炭股股价形成提振。

沪深300指数.CSI300收报3,417.22点，涨0.78%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,416.8点，涨1.03%，成交10,335手。130亿元额度的沪股通净卖出5.84亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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