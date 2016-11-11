沪综指续收创逾10个月新高 钢铁煤炭等蓝筹股领涨

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月11日 - 中国股市沪综指周五收盘续创逾10个月新高，周涨幅为三个月来最大。分析师指出，今天大盘低开后震荡整理，不过临近早盘收市时股指加速上扬，成交明显放大，钢铁、煤炭等蓝筹股领涨；尽管近两日大盘连续大涨，一改此前盘整状态，但投资者跟进态度仍相对谨慎。
沪综指.SSEC收报3,196.04点，涨24.76点或0.78%，此前收盘高点为1月6日的3,361.84点；本周该指数累计上涨2.26%，为连五周走升。今日上海A股成交3,433亿元人民币，上日为2,856亿元。
“我觉得3,200点的整数关口可能会有一点阻力。”信达证券策略分析师谷永涛说。
他并称，近期国企改革、债转股、PPP等政策因素对蓝筹股更加有利，对中小盘股影响有限，因此资金流入蓝筹股，中小盘股走势相对偏弱。而短期煤价过快上涨局面虽有望得到缓解，但仍存在供需矛盾，致煤炭价格坚挺，对煤炭股股价形成提振。
沪深300指数.CSI300收报3,417.22点，涨0.78%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,416.8点，涨1.03%，成交10,335手。130亿元额度的沪股通净卖出5.84亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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