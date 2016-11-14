沪综指连三日收升续创逾10个月新高 领涨板块持续性存疑

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月14日 - 中国股市沪综指周一连三日收升，续创逾10个月新高。分析师指出，从最近商品的表现看，短线领涨的有色、煤炭板块持续性可能仍存疑，大盘今日呈现冲高回落走势，短线料会有一定的调整要求。
沪综指.SSEC收报3,210.37点，涨14.33点或0.45%，此前收盘高点为1月6日的3,361.84点；今日上海A股成交3,465亿元人民币，上日为3,433亿元。
“近期外围和大宗商品市场的大幅波动，必然加大A股市场的波动性，所以今天市场的冲高回落也在预期之中。”方正证券策略分析师陈敏说。
他称，美国大选后，最近海外市场波动加大，A股和外围市场走势的关联度较高；同时，大宗商品市场走势也对A股影响较大。而中国最新公布的宏观数据中，消费和工业增加值均低于预期，整体难言靓丽，当前经济格局已现滞胀苗头，对股市或产生负面影响。
中国10月宏观数据继续呈现企稳迹象，受房地产和民间投资增速上升拉动，固定资产投资小幅回暖，不过汽车销售回落拖累消费增速下滑。整体而言，中国四季度经济将延续前三季走势，完成全年增长区间目标没有悬念。
沪深300指数.CSI300收报3,430.25点，涨0.38%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,425.6点，涨0.39%，成交10,933手。130亿元额度的沪股通净卖出1.13亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。