沪综指连三日收升续创逾10个月新高 领涨板块持续性存疑

路透北京11月14日 - 中国股市沪综指周一连三日收升，续创逾10个月新高。分析师指出，从最近商品的表现看，短线领涨的有色、煤炭板块持续性可能仍存疑，大盘今日呈现冲高回落走势，短线料会有一定的调整要求。

沪综指.SSEC收报3,210.37点，涨14.33点或0.45%，此前收盘高点为1月6日的3,361.84点；今日上海A股成交3,465亿元人民币，上日为3,433亿元。

“近期外围和大宗商品市场的大幅波动，必然加大A股市场的波动性，所以今天市场的冲高回落也在预期之中。”方正证券策略分析师陈敏说。

他称，美国大选后，最近海外市场波动加大，A股和外围市场走势的关联度较高；同时，大宗商品市场走势也对A股影响较大。而中国最新公布的宏观数据中，消费和工业增加值均低于预期，整体难言靓丽，当前经济格局已现滞胀苗头，对股市或产生负面影响。

中国10月宏观数据继续呈现企稳迹象，受房地产和民间投资增速上升拉动，固定资产投资小幅回暖，不过汽车销售回落拖累消费增速下滑。整体而言，中国四季度经济将延续前三季走势，完成全年增长区间目标没有悬念。

沪深300指数.CSI300收报3,430.25点，涨0.38%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,425.6点，涨0.39%，成交10,933手。130亿元额度的沪股通净卖出1.13亿元。（完）