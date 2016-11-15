沪综指小幅收跌结束三连涨 商品期货重挫拖累煤炭股领跌

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月15日 - 中国股市沪综指周二缩量小幅收跌，结束连续三日升势。分析师指出，短期获利盘抛压渐重，股指在3,200点整数关口附近，反复震荡整理蓄势；而受商品期货市场暴跌影响，此前短线领涨的煤炭等黑色系板块今天跌幅居前。
沪综指.SSEC收报3,206.99点，跌3.38点或0.11%，今日上海A股成交2,666亿元人民币，上日为3,465亿元。
“短期市场情绪出现反转，这段时间涨得多的板块就跌一点，跌得多的补涨一点，我觉得可能是今天市场比较明显的特征。”信达证券策略分析师谷永涛说，“3,200点整数关口前，大盘总要休整一下。”
他并称，今日市场热门板块出现反转，前期持续疲弱的房地产板块走势强劲，而在大盘调整之际，防御性的食品饮料板块也受到资金的青睐。
今日期货市场暴跌，主力合约方面，大连铁矿石和上海螺纹钢均收报跌停；大连焦煤亦收跌近6%，焦炭挫逾8%。
沪深300指数.CSI300收报3,429.87点，跌0.01%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,423.2点，涨0.13%，成交9,841手。130亿元额度的沪股通净买入0.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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