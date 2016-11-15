沪综指小幅收跌结束三连涨 商品期货重挫拖累煤炭股领跌

路透北京11月15日 - 中国股市沪综指周二缩量小幅收跌，结束连续三日升势。分析师指出，短期获利盘抛压渐重，股指在3,200点整数关口附近，反复震荡整理蓄势；而受商品期货市场暴跌影响，此前短线领涨的煤炭等黑色系板块今天跌幅居前。

沪综指.SSEC收报3,206.99点，跌3.38点或0.11%，今日上海A股成交2,666亿元人民币，上日为3,465亿元。

“短期市场情绪出现反转，这段时间涨得多的板块就跌一点，跌得多的补涨一点，我觉得可能是今天市场比较明显的特征。”信达证券策略分析师谷永涛说，“3,200点整数关口前，大盘总要休整一下。”

他并称，今日市场热门板块出现反转，前期持续疲弱的房地产板块走势强劲，而在大盘调整之际，防御性的食品饮料板块也受到资金的青睐。

今日期货市场暴跌，主力合约方面，大连铁矿石和上海螺纹钢均收报跌停；大连焦煤亦收跌近6%，焦炭挫逾8%。

沪深300指数.CSI300收报3,429.87点，跌0.01%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,423.2点，涨0.13%，成交9,841手。130亿元额度的沪股通净买入0.6亿元。（完）