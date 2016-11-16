沪综指连两日小幅收跌 市场趋谨慎中小盘股显活跃

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月16日 - 中国股市沪综指周三连两日小幅收跌。分析师指出，今日市场出现分化迹象，受前期主流板块调整拖累，大盘继续震荡整理，而中小盘股则开始活跃。面对3,200点整数关口，市场情绪日趋谨慎。
沪综指.SSEC收报3,205.06点，跌1.93点或0.06%；今日上海A股成交2,445亿元人民币，上日为2,666亿元。
“之前上海涨得比较多，指数打到3,200点之后，市场有些恐高情绪。”联讯证券策略分析师陈勇说，“主流推动的板块出现调整的时候，对指数的拖累就比较明显。”
他指出，此前基建、有色煤炭等周期股走强推动大盘上涨，但上周五开始期货市场出现剧烈波动，大宗商品做空力量开始增强，对有色煤炭等周期性个股产生一定影响。
他并提到，此前中小板和创业板中权重股调整较大，最近这些权重股开始企稳，加之互联网大会召开，市场对相关板块预期向好，带动创业板指数企稳，并有望进入箱体整理格局。
第三届世界互联网大会于11月16日至18日在浙江乌镇举办。
创业板指数P今日收升0.15%。
沪深300指数.CSI300收报3,429.59点，跌0.01%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,423.6点，涨0.12%，成交8,703手。130亿元额度的沪股通净买入8亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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