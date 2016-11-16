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中国财经 | 2016年 11月 16日 星期三 15:21 BJT

沪综指连两日小幅收跌 市场趋谨慎中小盘股显活跃

路透北京11月16日 - 中国股市沪综指周三连两日小幅收跌。分析师指出，今日市场出现分化迹象，受前期主流板块调整拖累，大盘继续震荡整理，而中小盘股则开始活跃。面对3,200点整数关口，市场情绪日趋谨慎。

沪综指.SSEC收报3,205.06点，跌1.93点或0.06%；今日上海A股成交2,445亿元人民币，上日为2,666亿元。

“之前上海涨得比较多，指数打到3,200点之后，市场有些恐高情绪。”联讯证券策略分析师陈勇说，“主流推动的板块出现调整的时候，对指数的拖累就比较明显。”

他指出，此前基建、有色煤炭等周期股走强推动大盘上涨，但上周五开始期货市场出现剧烈波动，大宗商品做空力量开始增强，对有色煤炭等周期性个股产生一定影响。

他并提到，此前中小板和创业板中权重股调整较大，最近这些权重股开始企稳，加之互联网大会召开，市场对相关板块预期向好，带动创业板指数企稳，并有望进入箱体整理格局。

第三届世界互联网大会于11月16日至18日在浙江乌镇举办。

创业板指数P今日收升0.15%。

沪深300指数.CSI300收报3,429.59点，跌0.01%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,423.6点，涨0.12%，成交8,703手。130亿元额度的沪股通净买入8亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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