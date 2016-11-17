沪综指小幅收升 东北振兴概念股受政策激励集体走强

路透北京11月17日 - 中国股市沪综指周四小幅收升，结束连两日小跌走势。分析师指出，今日大盘继续在3,200点附近震荡，临近尾盘小幅走高，盘中热点切换较快，权重股经短期调整后再度发力；而受利好政策刺激，东北振兴概念股集体走强。

沪综指.SSEC收报3,208.45点，涨3.39点或0.11%；今日上海A股成交2,265亿元人民币，上日为2,445亿元。

“短期可能是一个震荡调整吧。”新时代证券策略分析师孙卫党说，“整体感觉往上走费劲，震荡一段时间，冲一下回调一下，连续往上走可能性不是很大。”

他指出，近期以地方国企改革板块为代表的大盘股走势相对偏强，而中小盘股由于普遍估值较高，前期强势股票目前都在调整，昨天虽有所冲高但持续性存疑。大盘在目前点位进行充分调整有利于后市走高。

光大证券策略团队亦认为，大盘在前期创出阶段性高点后，短线出现连续调整，不过此轮上攻行情仍未结束。

为应对东北地区经济下行压力，中国国务院最新发布意见，表示将在2016年底前出台深化东北地区国有企业改革专项工作方案，加快推进东北三省地方政府债务置换。国务院提出在东北三省各选择10-20家地方国有企业开展首批混合所有制改革试点。

今日东北振兴概念股中大连重工(002204.SZ)涨停报收，中兴商业(000715.SZ)亦收涨6.54%。

沪深300指数.CSI300收报3,436.54点，涨0.20%；沪深300指数期货主力11月合约收报3,429.6点，涨0.14%，成交7,231手。130亿元额度的沪股通净买入0.3亿元。（完）