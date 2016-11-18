沪综指小幅收低煤炭有色板块领跌 短线仍需震荡蓄势

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月18日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌。分析师指出，今日大盘继续震荡整理，受大宗商品期货价格持续调整影响，煤炭及有色板块再度走低。短期可有效带动人气的热点较少，指数突破前期箱体上轨后，市场热点转换不畅令大盘裹足不前，短线仍需震荡蓄势。
沪综指.SSEC收报3,192.86点，跌15.59点或0.49%；本周该指数累计微跌0.1%，结束此前连续五周涨势。今日上海A股成交2,350亿元人民币，上日为2,265亿元。
“现在调整也不会调太多，涨也涨不动，主要是行情风格的转换不顺畅。一旦转换不顺畅，大盘必然会引起调整。”国元证券策略分析师王明利说。
他指出，此前行情依靠“中”字头股和周期股出现好转，不过市场调整时上述板块对指数支撑力度不强。目前中小盘股亦缺乏上攻理由，难以持续活跃形成市场热点的接力，因此短期大盘仍难摆脱箱体震荡。
中远航运(600428.SS)收挫5.53%，山西焦化(600740.SS)收跌4.19%。
沪深300指数.CSI300收报3,417.46点，跌0.55%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,394.6点，跌0.15%，成交9,630手。130亿元额度的沪股通净卖出0.24亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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