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中国财经 | 2016年 11月 18日 星期五 15:19 BJT

沪综指小幅收低煤炭有色板块领跌 短线仍需震荡蓄势

路透北京11月18日 - 中国股市沪综指周五小幅收跌。分析师指出，今日大盘继续震荡整理，受大宗商品期货价格持续调整影响，煤炭及有色板块再度走低。短期可有效带动人气的热点较少，指数突破前期箱体上轨后，市场热点转换不畅令大盘裹足不前，短线仍需震荡蓄势。

沪综指.SSEC收报3,192.86点，跌15.59点或0.49%；本周该指数累计微跌0.1%，结束此前连续五周涨势。今日上海A股成交2,350亿元人民币，上日为2,265亿元。

“现在调整也不会调太多，涨也涨不动，主要是行情风格的转换不顺畅。一旦转换不顺畅，大盘必然会引起调整。”国元证券策略分析师王明利说。

他指出，此前行情依靠“中”字头股和周期股出现好转，不过市场调整时上述板块对指数支撑力度不强。目前中小盘股亦缺乏上攻理由，难以持续活跃形成市场热点的接力，因此短期大盘仍难摆脱箱体震荡。

中远航运(600428.SS)收挫5.53%，山西焦化(600740.SS)收跌4.19%。

沪深300指数.CSI300收报3,417.46点，跌0.55%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,394.6点，跌0.15%，成交9,630手。130亿元额度的沪股通净卖出0.24亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

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