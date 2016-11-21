沪综指收创10个半月新高 保险股等金融板块领涨

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月21日 - 中国股市沪综指周一收创10个半月新高。分析师指出，受深港通临近和养老金入市预期提振，今日以保险股为代表的金融板块领涨；目前市场仍以存量资金主导，但已有增量资金入场迹象，后市大盘运行节奏取决于资金面松紧程度。
沪综指.SSEC收报3,218.15点，涨25.29点或0.79%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交2,629亿元人民币，上日为2,350亿元。
“市场在上周突破3,200点之后，目前是以窄幅盘整的方式在进行消化压力，今天在回踩10日线后又再次创出盘中的（反弹）新高。”首创证券分析师邵帅说。
他指出，近期大盘权重股和低价蓝筹股轮动，今日再度表现强势，而中小盘股相对偏弱。这体现出年底前配置型资金参与市场的意愿有所提升，资金更关注安全边际效益较高的品种，对于部分累计涨幅较大的个股则相对谨慎。
他并提到，目前IPO发行加速，短期对市场情绪影响不大，因IPO发行方式改革后，对市场资金的实质性影响有限。但近日货币市场资金利率有所提升，宏观资金面有一定程度收紧，将对权重股行情的延续产生扰动。
从10月末至今，A股新股发行再次提速，中国证监会基本保持每周均下发一批新股批文节奏，最新是上周五核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过64亿元。
中国人寿(601628.SS)收升7.79%，盘中一度涨停。
沪深300指数.CSI300收报3,441.11点，涨0.69%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,415.0点，涨0.61%，成交10,971手。130亿元额度的沪股通净买入1.8亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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