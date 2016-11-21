沪综指收创10个半月新高 保险股等金融板块领涨

路透北京11月21日 - 中国股市沪综指周一收创10个半月新高。分析师指出，受深港通临近和养老金入市预期提振，今日以保险股为代表的金融板块领涨；目前市场仍以存量资金主导，但已有增量资金入场迹象，后市大盘运行节奏取决于资金面松紧程度。

沪综指.SSEC收报3,218.15点，涨25.29点或0.79%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交2,629亿元人民币，上日为2,350亿元。

“市场在上周突破3,200点之后，目前是以窄幅盘整的方式在进行消化压力，今天在回踩10日线后又再次创出盘中的（反弹）新高。”首创证券分析师邵帅说。

他指出，近期大盘权重股和低价蓝筹股轮动，今日再度表现强势，而中小盘股相对偏弱。这体现出年底前配置型资金参与市场的意愿有所提升，资金更关注安全边际效益较高的品种，对于部分累计涨幅较大的个股则相对谨慎。

他并提到，目前IPO发行加速，短期对市场情绪影响不大，因IPO发行方式改革后，对市场资金的实质性影响有限。但近日货币市场资金利率有所提升，宏观资金面有一定程度收紧，将对权重股行情的延续产生扰动。

从10月末至今，A股新股发行再次提速，中国证监会基本保持每周均下发一批新股批文节奏，最新是上周五核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过64亿元。

中国人寿(601628.SS)收升7.79%，盘中一度涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,441.11点，涨0.69%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,415.0点，涨0.61%，成交10,971手。130亿元额度的沪股通净买入1.8亿元。（完）