沪综指小幅收跌 获利回吐压力令大盘冲高回落

路透北京11月23日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，今日周期股获利回吐压力加大，令大盘冲高回落；午后以计算机板块为代表的中小盘股出现拉升，但短期内难以完成风格切换，跟风盘明显不足，场内分歧加大。

沪综指.SSEC收报3,241.14点，跌7.21点或0.22%；今日上海A股成交2,777亿元人民币，上日为2,921亿元。

“虽然大盘指数盘中创出新高，但60分钟K线红色柱状线明显在缩减，表明上攻量能是不足的。”国盛证券策略分析师刘旻说，目前市场成交量维持在5,000-6,000亿左右，量能无法继续放大，有效支持大盘继续上攻，短期技术面主导市场走势。

他指出，从前期周期股到近两日的金融股，整个权重板块已轮涨一遍，银行地产板块的上攻伴随缩量，没有出现明显的跟风盘，表明市场在此位置开始有明显的分歧，因此指数上涨，但没有赚钱效应。

他并称，以有色煤炭板块为代表的周期股前期涨幅较大，且一直没有调整，其基本面并不支撑股价短期强势上涨，目前点位调整压力加大。从盘面上看，以计算机板块为代表的中小盘股拉升，主要是有资金试图引导市场风格的变化，但短期内难以完成转变。

宝色股份(300402.SZ)跌停报收，华钰矿业(601020.SS)收跌5.43%。

沪深300指数.CSI300收报3,474.73点，涨0.18%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,458.6点，涨0.46%，成交10,452手。130亿元额度的沪股通净买入11.6亿元。（完）