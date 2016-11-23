沪综指小幅收跌 获利回吐压力令大盘冲高回落

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月23日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，今日周期股获利回吐压力加大，令大盘冲高回落；午后以计算机板块为代表的中小盘股出现拉升，但短期内难以完成风格切换，跟风盘明显不足，场内分歧加大。
沪综指.SSEC收报3,241.14点，跌7.21点或0.22%；今日上海A股成交2,777亿元人民币，上日为2,921亿元。
“虽然大盘指数盘中创出新高，但60分钟K线红色柱状线明显在缩减，表明上攻量能是不足的。”国盛证券策略分析师刘旻说，目前市场成交量维持在5,000-6,000亿左右，量能无法继续放大，有效支持大盘继续上攻，短期技术面主导市场走势。
他指出，从前期周期股到近两日的金融股，整个权重板块已轮涨一遍，银行地产板块的上攻伴随缩量，没有出现明显的跟风盘，表明市场在此位置开始有明显的分歧，因此指数上涨，但没有赚钱效应。
他并称，以有色煤炭板块为代表的周期股前期涨幅较大，且一直没有调整，其基本面并不支撑股价短期强势上涨，目前点位调整压力加大。从盘面上看，以计算机板块为代表的中小盘股拉升，主要是有资金试图引导市场风格的变化，但短期内难以完成转变。
宝色股份(300402.SZ)跌停报收，华钰矿业(601020.SS)收跌5.43%。
沪深300指数.CSI300收报3,474.73点，涨0.18%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,458.6点，涨0.46%，成交10,452手。130亿元额度的沪股通净买入11.6亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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