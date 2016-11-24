沪综指微收升 周期性个股追涨意愿不强市场震幅加大

路透北京11月24日 - 中国股市沪综指周四微收升。分析师指出，今天早盘大盘一度保持强势，做多动力主要来自于和大宗商品相关的周期股，但市场追涨意愿不强且中小盘个股走势偏弱，显示市场风格切换仍不成功，股指震荡幅度有所加大。

沪综指.SSEC收报3,241.74点，涨0.60点或0.02%；今日上海A股成交2,670亿元人民币，上日为2,777亿元。

“今天大盘冲高震荡回落，周期性股涨了一段时间后，获利回吐的压力在加大，所以短期震荡会比较厉害。”联讯证券策略分析师陈勇说。

他指出，外围市场美股保持强势，美元指数大涨，期货市场中铜等有色金属价格持续上涨，市场关注焦点依旧是大宗商品价格的回升，大宗商品牛市触发了A股市场周期股的表现。

他并称，现在市场做多情绪略有恢复，资产荒下保险公司的举牌行为仍在延续，对市场影响比较突出。市场炒作方向随着险资举牌集中在地产股、商贸股和金融股等低估值品种上，并有继续朝该方向发展的趋势。

美元周四在亚洲市场上扬，美元指数升0.1%报101.77，升向隔夜所及高位101.91，后者也是近14年高点。美国股市道琼工业指数和标普500指数周三创纪录最高收位，受助于工业类股的上涨。

创业板指数P收跌0.88%，龙宇燃油(603003.SS)涨停报收，宝色股份(300402.SZ)、柘中股份(002346.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,488.74点，涨0.40%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,464.8点，涨0.31%，成交9,515手。130亿元额度的沪股通净买入9.3亿元。（完）