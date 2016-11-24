沪综指微收升 周期性个股追涨意愿不强市场震幅加大

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月24日 - 中国股市沪综指周四微收升。分析师指出，今天早盘大盘一度保持强势，做多动力主要来自于和大宗商品相关的周期股，但市场追涨意愿不强且中小盘个股走势偏弱，显示市场风格切换仍不成功，股指震荡幅度有所加大。
沪综指.SSEC收报3,241.74点，涨0.60点或0.02%；今日上海A股成交2,670亿元人民币，上日为2,777亿元。
“今天大盘冲高震荡回落，周期性股涨了一段时间后，获利回吐的压力在加大，所以短期震荡会比较厉害。”联讯证券策略分析师陈勇说。
他指出，外围市场美股保持强势，美元指数大涨，期货市场中铜等有色金属价格持续上涨，市场关注焦点依旧是大宗商品价格的回升，大宗商品牛市触发了A股市场周期股的表现。
他并称，现在市场做多情绪略有恢复，资产荒下保险公司的举牌行为仍在延续，对市场影响比较突出。市场炒作方向随着险资举牌集中在地产股、商贸股和金融股等低估值品种上，并有继续朝该方向发展的趋势。
美元周四在亚洲市场上扬，美元指数升0.1%报101.77，升向隔夜所及高位101.91，后者也是近14年高点。美国股市道琼工业指数和标普500指数周三创纪录最高收位，受助于工业类股的上涨。
创业板指数P收跌0.88%，龙宇燃油(603003.SS)涨停报收，宝色股份(300402.SZ)、柘中股份(002346.SZ)跌停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,488.74点，涨0.40%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,464.8点，涨0.31%，成交9,515手。130亿元额度的沪股通净买入9.3亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。