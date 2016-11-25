沪综指收创近11个月新高逆转早盘跌势 受权重股护盘带动

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京11月25日 - 中国股市沪综指周五收创近11个月新高。分析师指出，早盘股指出现一轮快速下跌，但之后在权重股护盘带动下，大盘由跌转升；而受深交所修改高送转方案信息披露要求的影响，中小盘股调整压力进一步加大。
沪综指.SSEC收报3,261.94点，涨20.20点或0.62%，此前收盘高点为1月6日的3,361.84点；该指数本周累计上涨2.16%。今日上海A股成交2,588亿元人民币，上日为2,670亿元。
“今天深交所修改高送转方案公告格式的消息，对中小盘股有所影响，所以上午跌得多一点，但指标股护盘，总的来说市场还是相对稳定。”新时代证券策略分析师孙卫党说，市场仍取决于大盘股走势。
他指出，短期大盘权重股持续上攻已略显疲态，而中小盘股走势受政策影响，整体题材炒作周期料将推后至明年初业绩明朗时，加之此前涨幅较高的中小盘股仍有调整压力，因此后市中小盘股整体行情将有所反复。
深圳证券交易所日前修改高送转方案公告格式，要求上市公司披露高送转时必须披露业绩预告，原则上不支持亏损或业绩大幅下滑公司高送转，公司有责任向重要股东问询减持计划。
上证金融地产行业指数.SSEFN今日收涨1.08%。
沪深300指数.CSI300收报3,521.30点，涨0.93%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,517.0点，涨1.50%，成交10,461手。130亿元额度的沪股通净买入17.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
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路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。