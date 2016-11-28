沪综指续收创近11个月新高 受工业企业利润数据向好提振

2015年5月12日，上海一家券商营业部，股民们在看大屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透北京11月28日 - 中国股市沪综指周一收盘续创近11个月新高。分析师指出，受周末公布的工业企业利润数据向好提振，今日大盘高开高走，煤炭、建筑等强周期性股票继续逞强；目前市场热点仍以权重股为主，不过深港通即将开通，需关注市场风格能否向中小盘股切换，并形成热点接力。

沪综指.SSEC收报3,277.00点，涨15.06点或0.46%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交3,002亿元人民币，上日为2,588亿元。

“今天市场整体的风格还是在主板和权重股。”首创证券分析师邵帅说，周末公布10月工业企业利润数据显示，非金融企业利润仍将温和改善，其中有色、煤炭等强周期行业基本面改善明显，对股价形成支撑。

国家统计局周日公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。

邵帅指出，在优质资产稀缺的情况下，资金流入股市配置部分基本面回暖的行业。其中险资作为机构大类资金的风险标，近期动作明显，险资举牌品种也在市场内产生较大的影响力，如最近被安邦举牌的中国建筑(601668.SS)今天领涨市场。

今日中国建筑收报涨停价位，上证地产类指数.SSEP收涨3.65%。在持有中国建筑10%股票后，中国安邦保险集团旗下安邦资产管理公司上周五晚间表示，未来12个月将在合适的情况下继续增持中国建筑不低于1亿股、不超过35亿股的股份。

邵帅并称，目前深市主板的二线蓝筹股及入围深港通的中小盘股，此前受中小板和创业板整体调整的拖累，部分业绩偏好的个股估值水平已相对合理，下阶段有望受到资金关注，或将带动中小市值品种出现对主板的承接。

在沪港通开通两年后，中国证监会和香港证监会上周五晚间联合宣布，深港股票交易互联互通机制（深港通）下的股票交易将于12月5日开始。

沪深300指数.CSI300收报3,535.08点，涨0.39%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,532.4点，涨1.03%，成交9,956手。130亿元额度的沪股通净买入14.7亿元。（完）