沪综指续收创近11个月新高 受工业企业利润数据向好提振

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月28日 - 中国股市沪综指周一收盘续创近11个月新高。分析师指出，受周末公布的工业企业利润数据向好提振，今日大盘高开高走，煤炭、建筑等强周期性股票继续逞强；目前市场热点仍以权重股为主，不过深港通即将开通，需关注市场风格能否向中小盘股切换，并形成热点接力。
沪综指.SSEC收报3,277.00点，涨15.06点或0.46%；此前收盘高点为1月6日的3,361.84点。今日上海A股成交3,002亿元人民币，上日为2,588亿元。
“今天市场整体的风格还是在主板和权重股。”首创证券分析师邵帅说，周末公布10月工业企业利润数据显示，非金融企业利润仍将温和改善，其中有色、煤炭等强周期行业基本面改善明显，对股价形成支撑。
国家统计局周日公布，10月规模以上工业企业实现利润总额6,161亿元，同比增长9.8%，增速比9月加快2.1个百分点，显示企业效益向好态势进一步稳固。
邵帅指出，在优质资产稀缺的情况下，资金流入股市配置部分基本面回暖的行业。其中险资作为机构大类资金的风险标，近期动作明显，险资举牌品种也在市场内产生较大的影响力，如最近被安邦举牌的中国建筑(601668.SS)今天领涨市场。
今日中国建筑收报涨停价位，上证地产类指数.SSEP收涨3.65%。在持有中国建筑10%股票后，中国安邦保险集团旗下安邦资产管理公司上周五晚间表示，未来12个月将在合适的情况下继续增持中国建筑不低于1亿股、不超过35亿股的股份。
邵帅并称，目前深市主板的二线蓝筹股及入围深港通的中小盘股，此前受中小板和创业板整体调整的拖累，部分业绩偏好的个股估值水平已相对合理，下阶段有望受到资金关注，或将带动中小市值品种出现对主板的承接。
在沪港通开通两年后，中国证监会和香港证监会上周五晚间联合宣布，深港股票交易互联互通机制（深港通）下的股票交易将于12月5日开始。
沪深300指数.CSI300收报3,535.08点，涨0.39%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,532.4点，涨1.03%，成交9,956手。130亿元额度的沪股通净买入14.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。