沪综指收跌1% 大宗商品期价下跌拖累周期股回调

路透北京11月30日 - 中国股市沪综指周三收跌1%。分析师指出，今日大盘低开低走，大宗商品价期价下跌带动周期股出现回调，对指数拖累较大。中小盘股则继续反弹，场内风格有切换迹象，但近期资金面偏紧，不确定因素仍多，其能否持续走强仍需观察。

沪综指.SSEC收报3,250.03点，跌32.89点或1.00%，沪综指本月收升4.8%，创8个月最大单月涨幅；今日上海A股成交2,625亿元人民币，上日为3,478亿元。

“大盘涨到3,300点这样一个重要的阻力位，它本身有调整的要求。”联讯证券分析师陈勇说，另外今日大宗商品期价调整带来了周期股的回调，投资者心态开始变化，因此料此次调整持续时间较长，并加大主板调整的时间与幅度。

他指出，近期国债期货市场出现大幅调整，反映资金面可能偏紧。同时房地产行业加大调控力度，货币政策或将配合收紧。而流动性偏紧和期交所一系列抑制投机的措施，对大宗商品炒作起到降温作用，大宗商品调整时间或将加长，并拖累大盘走势。

他并称，此前消费类个股和中小盘股走势相对偏弱，现在存在补涨机会，热点有向此板块转移迹象。但随着意大利公投、美联储加息等事件都会存在不确定性，市场热点能否顺利切换至中小盘股仍需观察。

中国钢铁期货和炼钢的原材料期货周三大跌，因公债收益率扬升重燃对于中国流动性的担忧，促使投资者纷纷结清多头押注。

今日上证大宗商品股票指数.SSECE收跌2.06%，上证能源行业指数.SSEEN收跌2.31%。三钢闽光(002110.SZ)跌停报收，驰宏锌锗(600497.SS)收跌8.2%。

沪深300指数.CSI300收报3,538.0点，跌0.73%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,534.6点，跌0.79%，成交12,373手。130亿元额度的沪股通净买入11.7亿元。（完）