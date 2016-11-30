沪综指收跌1% 大宗商品期价下跌拖累周期股回调

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月30日 - 中国股市沪综指周三收跌1%。分析师指出，今日大盘低开低走，大宗商品价期价下跌带动周期股出现回调，对指数拖累较大。中小盘股则继续反弹，场内风格有切换迹象，但近期资金面偏紧，不确定因素仍多，其能否持续走强仍需观察。
沪综指.SSEC收报3,250.03点，跌32.89点或1.00%，沪综指本月收升4.8%，创8个月最大单月涨幅；今日上海A股成交2,625亿元人民币，上日为3,478亿元。
“大盘涨到3,300点这样一个重要的阻力位，它本身有调整的要求。”联讯证券分析师陈勇说，另外今日大宗商品期价调整带来了周期股的回调，投资者心态开始变化，因此料此次调整持续时间较长，并加大主板调整的时间与幅度。
他指出，近期国债期货市场出现大幅调整，反映资金面可能偏紧。同时房地产行业加大调控力度，货币政策或将配合收紧。而流动性偏紧和期交所一系列抑制投机的措施，对大宗商品炒作起到降温作用，大宗商品调整时间或将加长，并拖累大盘走势。
他并称，此前消费类个股和中小盘股走势相对偏弱，现在存在补涨机会，热点有向此板块转移迹象。但随着意大利公投、美联储加息等事件都会存在不确定性，市场热点能否顺利切换至中小盘股仍需观察。
中国钢铁期货和炼钢的原材料期货周三大跌，因公债收益率扬升重燃对于中国流动性的担忧，促使投资者纷纷结清多头押注。
今日上证大宗商品股票指数.SSECE收跌2.06%，上证能源行业指数.SSEEN收跌2.31%。三钢闽光(002110.SZ)跌停报收，驰宏锌锗(600497.SS)收跌8.2%。
沪深300指数.CSI300收报3,538.0点，跌0.73%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,534.6点，跌0.79%，成交12,373手。130亿元额度的沪股通净买入11.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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