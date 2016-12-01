沪综指小幅收涨 举牌概念和国企改革等蓝筹股表现活跃

路透北京12月1日 - 中国股市沪综指周四收涨。分析师指出，今日大盘在权重股带动下反弹冲高，举牌概念和国企改革等蓝筹股表现活跃。受原油价格暴涨刺激，中国石油(601857.SS)、中石化(600028.SS)股价走强，对指数亦有较大贡献。但上档压力依然沉重，年底前资金面偏紧将成为常态，料后市震荡可能性大。

沪综指.SSEC收报3,273.31点，涨23.28点或0.72%，今日上海A股成交2,614亿元人民币，上日为2,625亿元。

“今天举牌概念和国企改革个股走得比较强一点，另外昨天一些指标股调完之后，今天也基本上稳定，再加上有色等周期股也出现反弹。”新时代证券分析师孙卫党说。

他指出，目前市场热点和资金集中于蓝筹股，国企改革方面稍有消息就会被炒作。但中国联通(600050.SS)和格力电器(000651.SZ)的市场效应难以简单的复制。年底前资金面偏紧将成为常态，加之市场本身的调整要求，后市震荡可能性加大。

中国11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。

OPEC周三达成2008年以来首个减产协议，沙特接受大幅减产，并放弃要求伊朗降低产量。非OPEC成员的俄罗斯也将加入减产行列，此为15年来首见，藉以帮助OPEC支撑油价,油价飙升逾10%。

今日中国石油收涨1.84%，中国联通报收涨停，格力电器收涨7.45%。

沪深300指数.CSI300收报3,565.04点，涨0.76%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,568.4点，涨0.93%，成交11,232手。130亿元额度的沪股通净买入10.5亿元。（完）