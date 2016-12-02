沪综指震荡收跌 权重股拉高不敌个股普跌大盘短线进入调整

路透北京12月2日 - 中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今日大盘低开低走，虽以中石油(601857.SS)、中石化(600028.SS)为代表的权重股盘中一度拉高试图护盘，但效果并不明显，个股以普跌为主，中小盘股跌幅较大，股指短线有进入调整迹象。

沪综指.SSEC收报3,243.84点，跌29.47点或0.90%，本周该指数累计下跌0.55%，今日上海A股成交2,814亿元人民币，上日为2,614亿元。

“昨日反弹的时候没有放量，而且热点是比较散乱的，说明反弹并未得到市场资金的支持和投资者的认可，今天进行顺势的震荡整理调整就是理所当然了。”国盛证券策略分析师刘旻说。

他指出，沪综指自9月底上涨至11月底的这波行情已进入调整阶段，预计调整幅度不会太深，可能更多以时间换空间的方式进行震荡整理。

他认为，深港通周一正式开通，在目前南下资金量远大于北上资金的格局下，投资者可能会担忧深港通会加剧资金南下的趋势。另外周末意大利修宪公投的结果不容乐观，预计欧美市场将加大波动，或将波及A股，不排除部分投资者处于避险考虑主动撤离观望。

在沪港通开通两年后，中国证监会和香港证监会上周五晚间联合宣布，深港股票交易互联互通机制（深港通）下的股票交易将于12月5日开始。

中国联通(600050.SS)收跌6.68%，福建金森(002679.SZ)跌停报收。中国石油收涨1.29%、中国石化收涨4.36%。

沪深300指数.CSI300收报3,528.95点，跌1.01%；沪深300指数期货主力12月合约收报3,526.0点，跌0.94%，成交11,119手。130亿元额度的沪股通净卖出14.4亿元。（完）